Crise sanitaire : Quelles retombées sur le mental ?

Le confinement total ou partiel a été mal vécu chez une grande partie de la population, plus particulièrement chez les artisans et autres professions libérales qui se sont retrouvés en chômage technique et une ressource financière très réduite. Autant dire que ce n’est pas évident de garder le moral pour les citoyens qui ne s’attendaient sans doute pas à ce que cette situation difficile dure plus de trois mois.

La crise risque de laisser également des traces psychologiques sérieuses et un accompagnement est vital pour faire face à la crise.

Devant cette situation exceptionnelle, il y a aussi le personnel médical, qui combat cette maladie depuis de longues semaines afin de sauver des vies, qui est impacté.

«Après les heures du travail, le médecin est confiné par crainte de transmettre le virus à sa famille», indique le professeur Abdelkrim Benali, infectiologue au Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou, révélant que le personnel médical évite le contact avec les membres de leur famille. «Cette situation pèse autant sur nous que sur nos proches. Car lorsque vous avez un enfant qui ne peut pas vous approcher à moins d’un mètre et demi, voire deux mètres, quand vous ne mangez pas avec les membres de votre famille, ou vous êtes obligés d’isoler vos effets et ustensiles et que vous évitez même de croiser vos enfants dans le couloir depuis déjà un mois, ce sont des choses qui pèsent sur le moral», indique-t-il.

Les experts en santé mentale et psychologique s'attendent à ce que la maladie mentale et d'autres problèmes persistent, en particulier l'anxiété et le stress causés par la crise sanitaire. Ils déclarent que la fermeture des lieux publics, de loisirs et des plages en raison de la propagation du virus va affecter considérablement l'équilibre psychologique des individus.

Le psychologue Ahmed Mezlioui, coordinateur de la cellule d'écoute et de suivi au bureau des établissements de jeunesse de la wilaya de Boumerdès, estime que chaque décision prise par les autorités entraînera la privation des personnes de comportements routiniers. Une perturbation est provoquée par des troubles psychologiques, comme l'anxiété et le stress résultant de l'intensité de la pression, qui à son tour entraîne des problèmes familiaux et sociétaux, explique-t-il.

Le spécialiste souligne par ailleurs que les randonnées dans les forêts, les parcs et les rassemblements dans les lieux publics et les plages et d'autres activités suspendues pour freiner la propagation du virus en plus de la privation de voyage pour les mêmes raisons, sont des facteurs qui peuvent augmenter la détérioration des relations sociales en raison de la pression générée. Il appelle à réfléchir à la pratique d'activités familiales telle que les jeux intellectuels et à discuter de l'avenir des enfants et des autres membres.

Le psychologue considère que le fait de contourner les instructions pour prévenir le virus est une «punition individuelle et collective».

Chaque fois que quelqu'un décide de ne pas porter de masque, ou de ne pas respecter la distance physique, il doit être certain de ne pas avoir peur de la Covid-19. «Cela ne va pas cependant l’empêcher d’être infecté par la maladie. En respectant les mesures barrières, le citoyen opte non pas pour une protection individuelle mais collective», déclare Mezlioui.

A signaler l'absence d'enquête ou de sondage afin d’avoir une idée approximative sur l’impact de la Covid-19 sur le moral des Algériens.

Mohamed Mendaci