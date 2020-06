Mourad Goumiri, universitaire et expert financier : Instaurer des mesures d’accompagnement des entreprises

Contacté, l'expert financier dit qu’il s'agit d'une situation exceptionnelle qui touche tous les pays au monde et souligne à cet effet l’impact et les répercussions de la crise sanitaire sur l’économie. «La pandémie a provoqué un arrêt brutal de l’activité économique et aucun secteur n’a été épargné par cette situation», assure-t-il.

A ses yeux, le choix adopté par l’Etat à travers le déconfinement progressif vise une reprise de l’activité économique et commerciale avec le maintien des mesures de prévention pour faire face à la propagation du coronavirus. «Tout l'enjeu réside dans l'engagement du déconfinement sans provoquer une recrudescence de la maladie», estime-t-il.

Mais comment assurer une relance économique devant la persistance de la crise sanitaire dans le pays ? M. Goumiri affirme dans ce contexte qu’à situation exceptionnelle, remède exceptionnel. «Il n'y a pas de solution miracle mais des politiques courageuses qui ne vont certainement pas satisfaire tout le monde, surtout en Algérie où la discipline est toute relative», explique-t-il. Et d’ajouter : «Il y a donc lieu d'avancer à petit pas vers un déconfinement partiel et sécurisé et une relance partielle pour assurer l'essentiel des besoins de la population tels l’alimentation, le transport, la santé et autres commerces. Il est nécessaire d’instaurer des mesures d’accompagnement des entreprises durant cette période et de réunir les conditions susceptibles d’assurer une reprise de l’activité économique, après un arrêt forcé suite à l’épidémie.» Il appelle les pouvoirs publics à tout faire pour éviter la fermeture des entreprises publiques et privées en déclarant faillite et ce, en prenant des mesures au niveau bancaire, assurantiel et salarial afin, insiste-t-il, de maintenir un maximum de postes d’emploi en attendant un déconfinement total. M. Goumiri fera remarquer que peu importe le poids relatif au déficit budgétaire qui devra être résorbé dans les 20 prochaines années, comme le font les autres pays très conservateurs sur ce sujet, à l’instar des Etats-Unis et de la France, surtout dans les secteurs très vulnérables comme les transports, le tourisme, la construction mécanique et l’agriculture. «La marge de manœuvre est très réduite et seule une politique pragmatique semble de rigueur pour trouver une solution médiane.

Les hydrocarbures vont certainement atteindre un niveau bas en terme de prix, ce qui va encore creuser les déficits», prévient l’économiste. Ce dernier relève l’importance de relancer les secteurs du BTPH à travers des petits et moyens projets utiles et ayant un impact direct sur la population, de même que le secteur agricole (production, transformation, stockage...) et l'industrie productive. «La recherche de financement multilatéral doit être privilégiée afin d'accompagner le financement des projets et de soulager notre balance des paiements», suggère-t-il.

