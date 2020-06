Port d’El Hamdania et raccordements au gaz et à l’électricité : Deux projets stratégiques

L'économiste Brahim Guendouzi, enseignant à l’université de Tizi-Ouzou, certifie de l’importance la construction du port d’El Hamadania et de son impact sur l’économie et rappelle que sa réalisation se fera sur la base d’un partenariat avec la Chine dans le cadre de la Route de la soie dans laquelle s'insère la coopération avec l'Afrique.

L’Algérie qui a officiellement adhéré à cette initiative, a intégré deux projets structurants d’envergure associant dans entreprises chinoises dans leur réalisation dont le port d’El Hamdania et l’exploitation du phosphates de Tébessa, rappelle notre interlocuteur. Il explique que la réalisation du port inclut également la création d’une zone logistique et d’activités industrielles ainsi que la réalisation de pénétrantes assurant la liaison avec l’autoroute Est-Ouest et la voie ferrée devant permettre l’ouverture sur des pays africains comme c'est le cas avec la transsaharienne, déjà opérationnelle pour la partie algérienne. «Grâce à l’apport de la Chine, le projet du port bénéficiera d’appui en financement comme en logistique et pourra grandement intéresser les pays africains qui n’ont pas d’accès maritimes», ajoute notre source, mettant l’accent sur la vision projetée à travers la réalisation de cette infrastructure portuaire en termes de dynamisation de la vie économique et de coopération régionale. Selon M. Guendouzi, l’impact socio-économique escompté de ce mégaprojet sera perceptible dès sa réalisation grâce notamment à la promotion des activités commerciales dans le cadre de la zone de libre-échange entre l’Algérie et ses partenaires africains. Le projet sera réexaminé dans un délai ne dépassant pas trois mois, comme l’a précisé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit le Premier ministre «de contacter le partenaire chinois et de l'étudier sur des bases transparentes».

L’autre décision importante qui ressort de la réunion du Conseil des ministres concerne le raccordement à l’électricité et au gaz des zones industrielles et des périmètres agricoles. «Le raccordement des exploitations agricoles, des unités et des zones industrielles à l’électricité est l’un des paramètres déterminant dans la situation du climat des affaires en Algérie tel qu’établi par la Banque mondiale», explique notre interlocuteur. Le raccordement s'étendra aux zones d'activités et aux nouvelles agglomérations dans les wilayas de l'intérieur et dans le Sud.

Il fait savoir que les décisions du Conseil des ministres s’inscrivent dans la même logique ayant motivé le dernier remaniement ministériel, à savoir réunir les conditions optimales pour une relance économique devant permettre à l’Algérie de rompre avec la dépendance aux hydrocarbures.

Karim Aoudia