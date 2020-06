Opérations de l’ANP : Les capacités de nuisance des terroristes fortement réduites

Ces faits, sont-ils, pour autant synonyme d’un regain de violence terroriste, même de faible intensité ?

Des analystes indiquent que la situation sécuritaire est maitrisée. Les bilans de la Direction de communication, de l’information et de l’orientation du ministère de la Défense nationale confirment une activité intense des éléments de l’ANP dans les maquis et au niveau des frontières dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier et le terrorisme.

Même s'il y on déplore le décès de ces trois martyrs parmi les éléments, il n'en demeure pas moins que, grâce à la justesse de la stratégie du haut commandement de l’armée nationale, il est enregistré un net recul des actions des groupes terroristes désormais réduits et aux abois.

Dans un message de condoléances, le général major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP par intérim, a assuré que «l’ANP poursuivra ses efforts, sans répit et avec fermeté et persévérance, pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l'ensemble du territoire national». De nombreux criminels sont neutralisés, des lots importants d’armes sont saisis et des caches et autres casemates sont détruites.

Les groupes terroristes n’ont plus la même capacité de nuisance qu’ils avaient il y a quelques années. Toutefois les analystes mettent en garde contre les retombées de l’insécurité au Sahel et les conséquences sur la stabilité des pays frontaliers. Selon des experts, depuis la neutralisation du chef terroriste Abdelmalek Droukdel alias Moussab Abdelwadoud, au nord du Mali, des groupes terroristes tentent de se redéployer dans «une guerre de terrain» pour le leadership en raison de leur éparpillement et des grandes pertes causées par les frappes de l’ANP.

Des dissidences ont eu lieu au début de l'année au sein d'Aqmi entre Droukdel et d’autres chefs des bandes criminelle, après son refus d’allier l'organisation terroriste Daesh et réitéré son allégeance à Al-Qaida.

La violence meurtrière a, depuis toujours, constitué «un visa» pour gravir les échelons au sein des groupes terroristes. Aussi, la confirmation de la mort du chef de l'Aqmi a relancé la guerre intestine pour désigner un nouveau chef, dans un contexte où l’ANP continue de traquer les terroristes.

Les terroristes tentent-ils aujourd’hui de récupérer du terrain à travers le redéploiement dans les anciens maquis de l’ex-GIA et la restructuration des phalanges totalement démantelées par les services de sécurité ?

Cherchent-ils à renaître de leurs cendres sous plusieurs couvertures et alliances, notamment après leur échec en Syrie et en Libye ?

Quoiqu’il en soit, l’Algérie a pris toutes les dispositions pour déjouer toute implantation de base ou réseau de cette organisation terroriste sur le territoire. Les tentatives de l’implantation de Daech ont été toutes mises en échec grâce, notamment au renforcement du renseignement.

Le département d’Etat américain constate, d’ailleurs, que «l’Algérie demeure un environnement opérationnel difficile pour les groupes extrémistes armés dans la région». Le rapport, rendu public, récemment met en exergue les efforts de l’Algérie en matière de lutte antiterroriste. «Les groupes terroristes dans la région sont dans l'incapacité d'opérer en Algérie grâce aux efforts menés par l’ANP et les forces de sécurité, ayant conduit à l'anéantissement de leurs capacités de nuisance», est-il indiqué. Les organisations terroristes qui continuent d'opérer dans la région «n'ont pas mené d'attaques en Algérie en 2019», souligne le rapport.

Il faut savoir que les opérations de ratissage sont appuyées par un matériel ultramoderne, notamment des drones fabriqués par l’ANP. Grâce à cet équipement, plusieurs caches au niveau des frontières ont été localisées et détruites. En outre, l’armée a intensifié les opérations de ratissage et la traque des terroristes au maquis. Dans cet ordre d’idées, le rapport américain soutient que «le rythme régulier des opérations de ratissage menées par l’ANP a réduit considérablement les capacités des groupes terroristes à opérer en Algérie».

Le général à la retraite, Mohamed Oudai, qui était au cœur de la lutte antiterroriste durant la décennie noire, précise, dans une déclaration à El Moudjahid, que «les capacités des groupes terroristes sont fortement réduites». «Il reste des petits groupes qui circulent d'une région à une autre dans des maquis difficile d'accès et généralement minés», relève-t-il. «Un groupe de terroriste composé d’un effectif limité, opère dans l'Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt et Médéa mais il n’a pas la capacité de planifier des attentats», est-il rappelé. D’autant qu’un détachement de l’ANP a réussi, en mai dernier, à neutraliser le chef terroriste Serbah Ahmed, dit Abou El-Abbes qui avait rallié les groupes terroristes en 1997.

Le général à la retraite, qui était adjoint du chef de la 1re Région militaire à Blida, indique que les groupes terroristes se déplacent en permanence afin d’éviter d’être repérés. «Ils sont tout le temps pourchassés et traqués par l’ANP lors des opérations de ratissage et font usage de leurs armes comme cela a été le cas à Ain Defla où ils ont posé des bombes à proximité de leurs caches et l’explosion leur donne l'alerte», dit-il.

La sécurisation des frontières, le grand défi

Il précise que la traque des petits groupes terroristes est souvent compliquée. «A mon avis, le groupe qui active dans l’Ouarsenis n’a pas de lien avec l’ex-Aqmi et Droukdel abattu au Mali. Il s’est enfui à cause de la pression et la traque et la série de pertes notamment le démantèlement d'un noyau après l'arrestation d’El Para, la reddition de Hassan Hattab et la neutralisation de plusieurs chefs criminels ».

L’officier supérieur à la retraite estime que le défi majeur de l’ANP aujourd’hui, est la sécurisation des frontières notamment est et sud-est afin de déjouer toute tentative d’introduction d’armes dans le territoire national.

«L’ANP est à la hauteur de ce défi, c’est une armée professionnelle et expérimentée. La sécurisation des frontières est une priorité majeure pour le Haut commandement de l’ANP pour combattre ce fléau et déjouer tous les plans que ces groupes criminels voulaient mettre à exécution pour déstabiliser l’Algérie et porter atteinte à sa sécurité, notamment à travers une connexion avec les narcotrafiquants et les contrebandiers», assure Mohamed Oudai.

Neila Benrahal