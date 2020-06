Lutte contre la contrebande : 29 personnes arrêtées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté, le 29 juin 2020 à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire (RM), 29 individus et saisi deux camions, trois véhicules tout-terrain, 18.360 litres de carburant destinés à la contrebande, ainsi que 163 sacs de mélange de pierres et d'or brut,13 groupes électrogènes et 10 marteaux piqueurs servant dans les opérations illicites d'orpaillage», précise la même source. «Une quantité de 48 kilogrammes de kif traité a été saisie, en outre, près de la localité de Hassi Sidi M'hamed, commune de Sidi El-Djilali, wilaya de Tlemcen en 2e RM par des éléments de la Gendarmerie nationale», ajoute-t-on. A Tébessa et Batna en 5e RM, «trois narcotrafiquants, en possession de 5822 comprimés psychotropes, ont été arrêtés par des éléments de la Gendarmerie nationale».

Par ailleurs, une unité des Garde-côtes «a porté secours à dix candidats à l'émigration clandestine qui étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale en naufrage, et ce, lors d'une opération de recherche et de sauvetage à 28 miles au nord de Chenoua, wilaya de Tipasa en 1re Région militaire».

Les garde-côtes «ont également déjoué, des tentatives d’émigration clandestine de 113 personnes, qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, et ce, suite à des opérations distinctes à Chlef en 1re Région militaire, Annaba, Skikda et El Kala en 5e RM, Oran et Tlemcen en 2e RM. De même, 28 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla en 4e RM», conclut le communiqué.