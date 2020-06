Au lendemain du prolongement de la période de confinement : ça sent la fin de saison

En effet, les différentes fédérations sportives, sur le qui-vive depuis le gel des activités en mars dernier, pourraient prendre leur courage à deux mains et décider enfin, non sans regret, de baisser le rideau sur une saison pour le moins perturbée. Alors que certaines instances avaient déjà pris les devants pour décaler une reprise des compétitions au mois de septembre, à l'image des Fédérations de volley-ball et de handball, ou carrément pour annoncer la fin de l'exercice actuel, à l'instar des Fédérations de natation, d'athlétisme, de rugby ou encore de boxe, d'autres se sont accrochées à l'espoir d'un possible retour sur les terrains durant la période estivale.

Bien que convaincus de la nécessité des mesures prises pour la prévention et la lutte contre la pandémie de Coronavirus, les différents acteurs du mouvement sportif, qui soutiennent dans leur majorité l'action des autorités publiques, ont de plus en plus de mal à supporter la situation. Ils se disent, pour la plupart, à bout de souffle, après presque quatre mois de gel des activités sportives. Le suspense a trop duré, d'autant plus que la tutelle ne s'est pas prononcée sur la date d'une possible reprise, et encore moins sur la réouverture des infrastructures sportives. Par ailleurs, les différents clubs, qui suivent de plus près l'évolution des choses tout en continuant à se tenir prêts pour un éventuel retour à la compétition, veulent être fixés une fois pour toutes.

D'autant plus que la facture commence à s'alourdir au moment où la trésorerie des clubs, toutes disciplines confondues, est clairement dans le rouge. Ils ne peuvent désormais plus assumer les charges relatives aux salaires et à la prise en charges des athlètes et autres staffs, en l'absence de compétition.

D'autant plus qu'ils sont privés de recettes (billetteries, sponsoring et droits TV). Néanmoins, les plus touchés demeurent les SSPA de football, qui sont des sociétés commerciales, contrairement aux clubs des autres disciplines appartenant au monde du sport amateur. Dans une déclaration à la presse, le nouveau directeur général de l'USM Alger a tiré la sonnette d'alarme, appelant la FAF et la LFP à se prononcer sur la question de la reprise. «Le mois de juin est écoulé, ce n’est pas normal que les instances de football chez nous ne nous donnent aucune information sur le sort des activités sportives en Algérie. La question qui se pose maintenant est la suivante : est-ce qu’on va reprendre ou non ? Nous sommes vraiment dans l’expectative», explique Abdelghani Haddi, en poursuivant : «A mon avis, les compétitions de football ne seront pas relancées. Le protocole sanitaire est très délicat à appliquer, notamment par les clubs qui sont en difficultés financières». De son côté, le président de la Ligue de Football Professionnel se montre de plus en plus favorable à l'arrêt du championnat, en relevant les positions des différents clubs. «Le mot d’ordre des présidents de club ne diffère pas d’une région à une autre. Ils disent tous être pour le bien commun et souhaitent des décisions justes. Entre 90 et 95% des clubs sont contre le retour de la compétition à l’heure actuelle. Les conditions sanitaires ne le permettent pas», a souligné Abdelkrim Medouar.

