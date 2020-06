Reprise ou non du championnat de football : Tous Les présidents de club du centre pour l’arrêt du Championnat

À huit journées de la fin pour la Ligue une, et sept pour la Ligue deux, le palmarès de cette année exceptionnelle ne peut être défini dans de telles circonstances avec le prolongement du confinement au 13 juillet, ce qui rend la tâche hyper difficile de poursuivre l’exercice de cette année.

Pour ce, le président de la Ligue de football à organisé des rencontres avec les présidents des clubs, d’abord à Oran et Constantine avec les clubs de l’Ouest et l’Est, avant d’organiser avant-hier une rencontre à Alger pour les clubs du Centre afin de débattre de l’avenir de la compétition.

«Le MJS suit avec un grand intérêt l’évolution de la situation de la pandémie, en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous travaillons en collaboration en attendant la décision des autorités qui est relative à la durée du confinement et à l’évolution de la pandémie de la Covid 19», a déclaré Medouar.

Si certaines voix accusent le bureau fédéral de tergiverser quant à la prise de décision, les les présidents de club ont été unanimes pour la non-poursuite du championnat. «Les présidents de club ont fait preuve de responsabilité et de professionnalisme. Il est légitime que chaque président défende les intérêts de son club jusqu’au dernier souffle, mais aucun club n’a abordé les sujets de participation aux compétitions africaines et arabe», a encore déclaré Medouar. «Nous sommes pour l’intérêt général du pays.

La santé des joueurs et des acteurs du football est primordiale, et il serait difficile de reprendre la compétition a l’heure qu’il est», a déclaré Toufik Korichi, directeur du pôle compétitif au CRB. Pour sa part, le directeur du MCA Abdenacer Almas estime que les conditions de reprises ne sont pas réunies et qu’il est préférable de préparer dès maintenant la saison prochaine. «Je pense qu’aucun club algérien ne pourra respecter à la lettre le protocole sanitaire et la distanciation physique afin de gérer tous les matchs de toutes les catégories en peu de temps.

Il serait plus sage de faire passer l’intérêt général sur les intérêts personnels afin de mieux préparer la saison prochaine», a-t-il préconisé. De son côté, Chabane Merezkane, manager du NAHD, estime que la prise de décision a trop tardé et qu’il fallait dès les premières semaines trancher quant au reste de la compétition. En attendant la décision finale, il y a lieu de rappeler que les clubs phares de l’Est évoluant en Ligue 1, en l’occurrence l’ESS, le CSC et la JSK, respectivement deuxième, cinquième et quatrième du classement de Ligue 1, ont déclaré être prêts à poursuivre la compétition si la décision de poursuite est approuvée.

Kader Bentounès