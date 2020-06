Djamel Rachedi, porte-parole du CSA/MCA : «Sonatrach restera le principal bailleur de fonds des 13 sections omnisports du MCA»

El Moudjahed : La récupération des sections omnisports du MCA qui sont passées au GSP depuis 2008 est en cours. Quel est votre sentiment à ce sujet ?

Djamel Rachedi : C’est une satisfaction totale et une joie indescriptible. C’est un juste retour à la légalité. C’est une très bonne nouvelle pour la grande famille du Mouloudia. Personnellement, je suis aux anges, notamment à l’orée du centenaire du MCA. Imaginez le Mouloudia fêter son 100e anniversaire sans ses autres sections. Cela aurait été dramatique pour un club de cette envergure. Une blessure terrible. En 1926, on avait plusieurs sections et en 2020, on se retrouve avec une seule.

Pouvez-vous nous éclairer sur la façon dont le Mouloudia a été privé de ses sections ?

Si j’affirme que c’est un retour à la légalité, c’est pour la simple et bonne raison que le Mouloudia a été spolié de ses sections en 2008 par Sonatrach suite à un complot. Je me demande encore pourquoi ils ont décidé de prendre toutes les sections du club, toutes disciplines confondues, à l’exception du football. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ils ont laissé la section football livrée à elle-même. Ils ont créé le CSA. D’après ces gens, le MCA a été créé en 2008. Ils ont organisé une assemblée générale de quarante personnes. C’est Rachid Marif qui était derrière cette opération. A l'époque, on a dénoncé cette action. C’était l’année de mon retour de Rome, en tant que chef du bureau APS. Du jour au lendemain, on a décidé d’enlever au MCA toutes ses autres sections omnisports. Depuis 2008, ils ont créé une nouvelle entité, qui s’appelle le GSP, faisant perdre en même temps au Mouloudia, les siennes. Ils l’ont vidé puisqu’ils l’ont délesté de son patrimoine.

Combien de sections comptait le Mouloudia à l’époque ?

Il y avait 13 sections omnisports. Le handball, le basket-ball, le volley-ball, la natation, le judo, l’athlétisme, la boxe, le cyclisme, le karaté, l’escrime, la lutte, le tennis et l'haltérophilie, en plus de la section football. Toutes ces disciplines ont été reprises en main par Sonatrach sous la bannière du GSP. C’est pour cela que j’insiste sur le mot spoliation du Mouloudia. Car c’est bien de cela qu’il s’agissait à l’époque où cette décision a été prise. Comment peut-on imaginer qu’on puisse priver un club de la dimension du MCA, de l’ensemble de ses sections, comme si de rien n’était ?

Comment se fait-il que des Mouloudéens ont accepté que les différentes disciplines ne portent plus ni le sigle, ni les couleurs du MCA ?

Ceux qui étaient derrière sont Rachid Marif et feu Mohamed Djouad, sous les instructions de Chakib Khelil. Chakib Khelil avait dit à Marif que jamais le Mouloudia ne retournera à Sonatrach, qui était depuis des années le principal bailleur de fonds, alors qu’on les avait sollicités pour soutenir davantage le club à travers ses différentes sections.

Des Mouloudéens ont ainsi participé à cette opération…

Oui, exactement. Tout cela sous l’instigation de Marif et feu Djouad, avec la participation de feu Laâgoune, Omar Ghrib, Amrous et d'autres. Ils sont responsables de ce qui s’est passé.

Comment cela s’est-il déroulé ?

Marif rentre à Alger. Il organise une assemblée générale pour la création du CSA-MCA, en mettant à sa tête Amrous, et voilà qu’on décide de céder toutes les autres sections au. Certes, sur le plan des moyens, cela paraissait une bonne chose, seulement les athlètes n’étaient pas contents de ne plus défendre le sigle et les couleurs du Mouloudia. La majorité de nos athlètes toutes disciplines confondues étaient avant tout des supporters du Mouloudia. D’ailleurs, même les supporters qui remplissaient les gradins lors des différentes compétitions les avaient désertés parce que personne ne se reconnaissait dans cette nouvelle entité. Cela n’a pas plu aux athlètes habitués au grand public mouloudéen qui se sont retrouvés à pratiquer leur sport préféré devant des tribunes quasiment vides. Il fallait que Sonatrach aide le MCA dans la gestion et non pas lui prendre ses sections. Les athlètes ont refusé cette reconversion. Ceux qui ont fait de la résistance ont été renvoyés. D’ailleurs, le défunt Mohamed Djouad a regretté tout cela par la suite.

La décision récente de la fusion MCA-GSP n’est-elle qu’un retour aux sources ?

Amrous et son groupe ont fait ce qu’ils ont fait. Toutefois, pour notre part, depuis notre prise en main du CSA-MCA en 2012, avec le premier mandat présidé par Brahmia, on n’a pas cessé de revendiquer le retour au Mouloudia de ses sections passées depuis 2008 au GSP. Nous avions même organisé une conférence de presse au forum El-Moudjahid. Cela a été tout le temps notre revendication au sein du premier bureau présidé par Brahmia puis par Abdelhamid Mebrek puis sous Tourqui. Cela fait huit ans que nous militons dans ce sens.

Par quel mécanisme ce retour et cette fusion ont-ils été rendus possibles ?

Depuis 2012, nous ne cessions d’écrire aux plus hautes autorités du pays. Nous avons persévéré dans ce sens durant huit ans. Nous avons écrit au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Entre temps, on s’est attaqué en tant que CSA à la SSPA-MCA que gère Sonatrach en justice pour parvenir à la signature de la convention entre les deux entités CSA et SSPA, non encore établie depuis de longues années, comme le stipule la règlementation en vigueur. On était comme des Don Quichotte contre des moulins à vent. Je peux vous affirmer, sans exagération aucune, que nous avons saisi tous les P-DG qui se sont succédé à la tête de Sonatrach depuis 2012. Il y a toujours eu des blocages pour la signature de la convention et pour la fusion. Nous avons établi en tout onze points lorsqu’on a écrit au Président Tebboune. Cela s’est dégoupillé à ce niveau-là. Un de ses conseillers a été destinataire de cette lettre. Il appelle le président du CSA, Messaoud Tourqui et l’invite à se présenter à son bureau en compagnie de Salah-Bey Aboud. Ils ont expliqué le contenu des revendications exprimées dans la lettre. Le conseiller appelle le directeur de cabinet de Sonatrach, M. Djebbour. Il lui a demandé de faire revenir les sections sportives du GSP au MCA, puisqu’elles lui appartenaient à l’origine. Il faut dire que toutes nos tentatives de fusion auparavant ont été infructueuses. Le GSP était caractérisé par une gestion opaque. Pour preuve, l’IGF est encore en train d’enquêter. Il va même y avoir des scandales qui vont être révélés. Le GSP est en plus un club sans âme malgré la présence d’athlètes de haut niveau et d’une importante manne financière. Lorsque vous défendez les couleurs du MCA, ce n’est pas pareil que lorsque vous le faites pour le GSP. Une fois qu’il a reçu les instructions, le chef de cabinet adresse une correspondance au Mouloudia. Il l’envoie à la SSPA au lieu du CSA. La SSPA nous la transmet à son tour en tant que CSA parce qu’elle nous était destinée. Dans la correspondance, on constate que les engagements et les instructions données par le conseiller de la présidence étaient quelque peu refusés par les responsables du GSP.

Pourquoi le budget du GSP est-il si important ?

Selon mes informations, le GSP dépense pour l’ensemble de ses sections environ 110 milliards par saison. Ce qui est énorme. Ils n’ont même pas un centre d’entraînement propre au club, ni complexe sportif.

Quelle a été la réaction des membres du CSA-MCA par rapport à cette correspondance ?

Nous avons fait une contre-lettre sur la base de ce qui a été écrit à travers la correspondance du directeur du GSP, que nous avons envoyée encore une fois à la présidence et à la Sonatrach.

Il y a eu ensuite une convocation auprès du même conseiller. Etaient présents M. Arkab, alors ministre de l’Energie, et le P-DG de Sonatrach. Ils ont fait savoir aux responsables du GSP qu’ils leur ont transmis une décision et une feuille de route qu’ils étaient tenus de respecter.

Comment cela s’effectue-t-il dans les faits ?

On a reçu une nouvelle lettre des autorités compétentes qui évoquent l’absorption du GSP par le MCA pour signifier la fusion. Le Mouloudia d’Alger va récupérer tout leur patrimoine du GSP, qui en fait est celui du Mouloudia, tel le palmarès, mais aussi les moyens actuels dont il dispose. Une problématique se pose néanmoins : sur quelle base doit se faire l’absorption, sachant qu’il faudra élire un nouveau président ? Au CSA-GSP, ils ont leur assemblée générale, et au CSA-MCA, on a aussi notre AG. Nous avons donc deux assemblées générales distinctes. C’est pourquoi il faut trouver un consensus pour en constituer une seule. Il va y avoir des personnes de part et d’autre, selon la règlementation en vigueur. Le CSA-MCA absorbera le CSA-GSP ; en tout, même le personnel qui travaille au GSP poursuivra sa mission sous l’égide du MCA. Les deux entités ne feront plus qu’une, sous le sigle MCA. Les membres de l’assemblée générale seront identifiés selon ce que prévoit la réglementation dans ce cas de figure. Il faudra trouver les modalités adéquates pour déterminer exactement les personnes éligibles pour être membre de cette AG. Par ailleurs, j’informe qu’on s’apprête à tenir une AG extraordinaire du CSA-MCA ce jeudi 2 juillet, avec un seul point à l’ordre du jour : soumettre cette opération d’absorption aux membres de l’AG. On a eu l’autorisation pour l'organiser à la salle de conférence du stade 5-Juillet, mais on attend le feu vert du DRAG de Chéraga. Si on nous le refuse à cause de la pandémie, on a pris nos dispositions pour la tenir à la villa de Chéraga, siège du CSA, où toutes les mesures sanitaires seront prises, car nous en avons les moyens. On a déposé notre demande au wali délégué. Après l’AG extraordinaire, on organisera notre AG ordinaire pour présenter le bilan moral et financier 2019-2020. On rendra aussi le tablier du moment qu’on est en fin de mandat. Par la suite, il sera procédé à la tenue des AG constitutive et élective.

Comment et par qui seront gérées les sections omnisports du club ?

Il faut savoir que Sonatrach restera le principal bailleur de fonds pour les différentes sections omnisports du MCA. Il n’y a que le sigle qui change, au lieu de GSP, c’est le Mouloudia. Et les mêmes gestionnaires de ces sections poursuivront leur travail normalement. On a récupéré notre sigle pour les autres disciplines, voilà l’essentiel de notre combat des années durant. Le Mouloudia n’a fait que reprendre ce qui lui appartenait.

M. A. A.