GRAND ANGLE : Pas facile, l’après-Brexit

En effet, et comme cela se passe en général dans toutes les séparations houleuses, les deux parties n’arrivent pas à trouver les arrangements nécessaires pour entamer une nouvelle relation. Jusqu’à présent et après quatre cycles de négociations, aucune avancée notable n’a été enregistrée. Il est vrai aussi que les sujets problématiques ne manquent pas, et ni Londres ni Bruxelles n’entendent céder et lâcher du lest sur ce qu’ils estiment être important. Pourtant, comme n’importe quel couple séparé au bout d’une union de plusieurs années, Britanniques et Européens veulent tourner la page, se reconstruire et surtout éviter un «no deal» qui serait, en sont-ils conscients, «désastreux». Car si d’ici le 31 décembre prochain aucun accord n’est négocié, les règles de l’Organisation mondiale du commerce s’appliqueront aux relations commerciales. C’est pourquoi, estime-t-on, l’heure des arbitrages est venue. Et pour ce faire, le deux parties ont cinq semaines depuis ce lundi. Durant ce temps, ils vont se lancer dans les tractations sur leur relation post-Brexit. Toutefois, avertissent les Européens, ce n’est qu’au mois d’octobre qu’un projet d’accord sera présenté, avec l’ambition de le faire ratifier avant la fin de l’année en cours. Mais c’est loin d’être acquis, car à l’heure actuelle, la forme de l’accord en vue n’a pas encore été définie. C’est du reste le premier point sur lequel une entente doit être trouvée. Les négociateurs des deux parties devront ainsi trancher entre deux approches divergentes. Alors que les Européens souhaitent un accord d’une très large ampleur couvrant tous les domaines de la relation future, les Britanniques, eux, préfèrent se limiter à la conclusion d’un accord commercial assorti de petits accords sectoriels. C’est dire que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne n’a pas fini d’empoisonner leurs relations. Il est vrai aussi qu’il y a des divorces aux arrangements matériels impossibles et desquels les parties ne se remettent jamais !

Nadia K.