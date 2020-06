Annexion de la Cisjordanie : Netanyahu et Gantz, plus sur la même longueur d’onde ?

Les raisons : une question de timing. Benny Gantz, ministre israélien de la Défense, a annoncé lundi son opposition à l'avancement de la date d’exécution dudit plan. Une attitude qui a fait réagir le chef du Likoud, Benyamin Netanyahu, pour qui les mesures d'annexion débattues par le cabinet ne dépendaient pas du soutien de Gantz. Une timide passe d’armes qui a poussé Washington à inciter les deux responsables à trouver un consensus avant tout feu vert à ce plan. Des piques verbales qui pourraient bien engendrer une crise politique au sommet et remettre en cause le fragile équilibre de cette coalition. De plus, ce désaccord, sans doute larvé, entre Netanyahu et Gantz, pourrait retarder cette prise de décision, voire la remettre en cause sur injonction de la Maison Blanche, dont le principal locataire se trouve lui aussi confronté à une vague de fronde aussi bien dans son propre camp qu’au niveau national où les derniers sondages ne le donnent pas favori aux prochaines élections de novembre.

Pour le parti de Benny Gantz, la date cible du 1er juillet n'était «pas sacrée». Le ministre israélien de la Défense a estimé lundi devant des diplomates américains que l’annexion en Cisjordanie occupée est tributaire de la durée de la pandémie. Rencontrant l’envoyé américain de Donald Trump, Avi Berkowitz, et l’ambassadeur américain en Israël, David Friedman, Benny Gantz a estimé qu’Israël devrait s’occuper de questions plus urgentes, repoussant ainsi la date du 1er juillet que le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’était fixée pour cette initiative dénoncée par le concert des nations. Pour le partenaire politique de Netanyahu, les mesures d’annexion de la Cisjordanie ne devraient pas être prises à la hâte cette semaine, mais qu’elles pouvaient attendre. Est-ce le grain de sable qui fera capoter cette coalition, et par conséquent évitera le pire à la poudrière du Proche-Orient ? pour rappel, plus de 2,8 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, où résident également quelque 450.000 Israéliens dans des colonies jugées illégales par le droit et la communauté internationale.

D’ailleurs, le Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme a dénoncé lundi l’illégalité du projet d’annexion de la Cisjordanie, avertissant que ses «ondes de choc dureront des décennies». «L’annexion est illégale. Point final», a affirmé Michelle Bachelet dans une déclaration écrite. «Toute annexion, qu’il s’agisse de 30 % de la Cisjordanie ou de 5%». Ajoutant : «Je demande instamment à Israël d’écouter ses propres anciens hauts fonctionnaires et généraux, ainsi que les nombreuses voix dans le monde, l’avertissant de ne pas poursuivre sur cette voie dangereuse» ; la responsable onusienne a également relevé que «les ondes de choc de l’annexion dureront des décennies et seront extrêmement préjudiciables à Israël ainsi qu’aux Palestiniens». La déclaration souligne que s’il y a annexion, «les colonies – déjà une violation évidente du droit international – vont presque certainement s’étendre, augmentant les frictions existantes entre les deux communautés». Mme Bachelet note aussi que les Palestiniens seront soumis à une plus forte pression pour sortir de la zone annexée, et que des communautés entières seront exposées à un risque élevé de transfert forcé. Quant aux Palestiniens vivant en dehors de la zone annexée, ils risquent, selon l’ONU, d’être privés d’accès à leurs ressources naturelles. Le Haut-Commissariat souligne que les restrictions du droit à la liberté de mouvement augmenteront aussi fortement à mesure que les «centres de population palestinienne deviendront des enclaves». Le risque d’embrasement a été évoqué aussi par quelque 300 anciens généraux de l'armée sioniste et commandants des services de défense et de sécurité israéliens. Parmi eux, Ami Ayalon, ancien chef d'état-major de la flotte d’Israël, ex-patron du Shinbeth, député travailliste puis initiateur du plan de paix «La Voix du peuple», pour qui le projet en question conduirait à «repartir dans un cycle de guerre sans fin». Un scénario confirmé par Ahmed Jibril, l'une des voix de la résistance palestinienne, qui annonce que «le peuple palestinien ne hissera pas le drapeau blanc, qu'il ne sera pas le seul à souffrir des conséquences de cette décision».

M. T.