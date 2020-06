«Reprise» du dialogue américano-palestinien : L’Autorité Palestinienne nie tout contact avec Washington

Nabil Abu Roudeineh, porte-parole du Président palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré que la position de la Palestine n'avait pas changé concernant la rupture des liens avec l'administration américaine actuelle et le gouvernement israélien. Selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, M.Abu Roudeineh a réitéré la décision des dirigeants palestiniens contre l'annexion israélienne, affirmant que tous les plans pour imposer cette annexion en une fois ou en plusieurs phases était «une question de principe». «Tout dialogue doit être basé sur les résolutions de l'ONU, l'Initiative de paix arabe et le plan de paix proposé par le président Mahmoud Abbas devant le Conseil de sécurité des Nations unies et sur la base du principe de la solution à deux Etats mettant fin à l'occupation israélienne et permettant l'établissement d'un Etat indépendant de Palestine dans les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale», a affirmé le porte-parole. «Israël devra assumer son entière responsabilité en tant que puissance occupante s'il poursuit son annexion», a-t-il dit, cité par le communiqué. Samedi soir, la radio publique israélienne a rapporté que Mahmoud Abbas avait refusé un appel téléphonique du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo au sujet du plan d'annexion prévu et que des responsables américains avaient rencontré secrètement des responsables palestiniens dans le but d'organiser un canal de dialogue entre les dirigeants palestiniens et la Maison Blanche. Cependant, aucune percée n'a été signalée. L'occupant israélien prévoit d'annexer plus de 30% de la Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain. Le plan prévoit également d'imposer la souveraineté sur plusieurs colonies israéliennes sur le territoire.