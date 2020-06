La «Saga Hamra du Mouloudia» : Sur les traces du club aux 23 martyrs

La parution du livre, édité par «Dar El Qods» d'Oran, a coïncidé avec le 74e anniversaire du MCO, à la mi-mai dernier. L’auteur s’est lancé dans le défi de retracer l’histoire du club phare de l’Oranie. Un travail titanesque à travers lequel il restaure les événements tout en évoquant les dirigeants, les joueurs martyrs, la mutation du club et ses nombreux titres. Il dit avoir réussi, par ses recherches, à réfuter l’information largement admise, selon laquelle le Mouloudia d’Oran a été créé en 1917. Pour ce faire, Belahoucine s’est basé sur «les nombreuses sources officielles, ultimes remparts contre les fabulations qui ont surgi, ici et là, pour démontrer, preuves irréfutables à l’appui, que la création du MCO au mois de mai 1946 avait obéi au contexte colonial de cette époque, qui a freiné tout cadre d’expression des Algériens», explique-t-il à l’APS. «L’éveil nationaliste de la décennie a servi de terreau aux clubs musulmans qui durent subir les restrictions administratives de toutes sortes. Les pieds-noirs de Lamur (actuellement El Hamri) avaient leur église, leur école, leurs clubs. Les Hamraoua devaient réagir surtout après les odieux massacres du 8 Mai 1945», a-t-il expliqué. Dans cet ouvrage, Lahcene Belahoucine a résumé l’histoire du MCO en quatre étapes : la première de 1946 à 1956, soit de la date de création du club jusqu’au boycott des clubs musulmans de toutes les compétitions à l’appel du Front de libération nationale (FLN). La deuxième, de 1962 à 1977, c’est-à-dire de la reprise des compétitions après le recouvrement de l’indépendance nationale jusqu'à la réforme sportive. La troisième étape se déroule de 1977 à 1989, l’année qui a vu les entreprises publiques se retirer des clubs. Enfin, la quatrième étape s’étale de 1989 à 2010, année de l'instauration du professionnalisme. Sans doute, c’est la période allant de la fin des années 1960 à celle des années 1970 qui a marqué le plus l’auteur du livre. Il l'a qualifiée de «la plus faste du club phare de l’Ouest du pays». Lahcene Belahoucine, bientôt septuagénaire, est né en 1951 à El Hamri (ex-Lamur), plus précisément à Errouaz, au bas de cette rue où est né le MCO, d’où cet intérêt particulier qu’il a accordé dans son dernier ouvrage à ce club.