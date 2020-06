La pandémie source d’inspiration d’œuvres artistiques

L’histoire nous enseigne que les faits inédits qui ont endeuillé l’humanité au fil des siècles ont influencé et impacté lourdement l’art et l’œuvre artistique dans ses différents domaines d’expression, que ce soit la littérature, le théâtre, la musique, la peinture ou la poésie.

Si la grande peste au XIIIe siècle a débouché sur la Renaissance au XVe siècle à Florence, «la littérature s’est fait l’écho des épidémies : elle reflète les peurs et témoigne des violences qui les accompagnent, des effets collatéraux absolument dramatiques. La peste fut une source d’inspiration féconde. L’épidémie est favorable aux périodes de confinement. On sait que la peste de Florence constitue le cadre du Décaméron. Pour se divertir, les personnages (sept femmes et trois hommes) se réfugient extra muros et instaurent une règle selon laquelle chacun devra raconter quotidiennement une histoire illustrant le thème choisi par le roi ou la reine de la journée. Nul doute que la fiction ne soit un puissant dérivatif à l’effroi. Ce qui frappe, c’est l’imagination des auteurs, poètes ou chroniqueurs», dira Joël Blanchard, un médiéviste spécialisé en histoire et littérature médiévales tardives, dans une interview accordée à un confrère français.

Mourad Senouci : «La réalité dépasse de loin la fiction»

La pandémie de coronavirus que nous vivons depuis des mois n’échappera pas à cette règle et fournira sans doute et pendant les années à venir, aux artistes notamment les cinéastes et le théâtre et la musique. Certains de nos artistes se projettent déjà dans cette perspective : «Je pense que cette pandémie et ce qui en découle boostera puissamment la créativité et la future production théâtrale. Si généralement on dit que la fiction dépasse la réalité, là on vit tout à fait l’opposé. Nous vivons une situation qui dépasse totalement ce que l’on pouvait imaginer. Et donc, nous avons là des prétextes et de la matière à n’en plus finir et des situations qui peuvent permettre d’écrire pour au moins les 10 années à venir, que ce soit pour les pièces théâtrales, monodrames ou alors les stands up. C’est une situation où la réflexion profonde est interpellée et où l’humour est aussi assuré. En un mot, on aura du tragique et du comique. Un vrai moment très fort où il suffit de suivre son cours et prendre le temps de l’analyse. Comment cette pandémie a provoqué des situations irréalistes ? Il faut juste rester dans cet esprit et donner libre cours à son imagination... Le reste suivra. Un seul piège à éviter, ne pas trop se précipiter pour ne pas reproduire le réel», estime le dramaturge Mourad Senouci qui, soulignons-le, est le directeur du théâtre régional d’Oran.

«Confinement, un frigo et un clip» pour Malik

De son côté, Malik Bourbia, musicien auteur compositeur et producteur estime que «la pandémie a impacté énormément nos comportements au quotidien ; certains réflexes qui semblaient par le passé être simples sont remis en question aujourd'hui. Sur le plan artistique, et je parle du rap et de la culture hip hop a vécu une mutation extraordinaire et vu de nouvelles pratiques artistiques via les réseaux sociaux. Beaucoup de challenges, de duels de concerts virtuels ont agrémenté cette période de confinement dans le monde. En Algérie, ce n'était pas aussi foisonnant, car l'outil principal, la qualité de la connexion internet fait défaut, mais cela n'a pas empêché un certain nombre de pratiques et de créations artistiques de voir le jour. Pour ma part, ce confinement m'a permis de mener une réflexion sur mon projet d'album et sur la façon de le partager graduellement avec mon public, le tournage de clip étant quasi impossible, j'ai tourné le clip du titre «Loom» 100% à la maison, partant d'une constatation : c'est fou le nombre de fois qu'on ouvre et qu’on ferme le réfrigérateur en cette période de confinement, donc cet appareil nous regarde toute la journée et dans nos différents états. Donc j'ai mis une caméra dans le frigo et j'ai joué sur les différents moments de la journée avec des tenues différentes et j'ai pu finaliser mon clip avec l'aide d'amis réalisateurs à distance. Une autre forme, c'est la sensibilisation, en tant que citoyen et artiste, le non-respect des mesures barrières et de confinement me pousse à décrier cela via le rap ; un challenge de freestyle lancé par les rappeurs algériens avec le hashtag #stayhome a été largement suivi et relayé par plusieurs rappeurs via Instagram et auquel j'ai pris part, àfin d’inciter les jeunes à rester chez eux et ne pas sortir a tout moment durant cette période. L'impact de la pandémie sur la créativité artistique pour ma part s'est traduit surtout sur le fait de mener une réflexion sur mes projets avec plus de recul ; tout est à l'arrêt, les sorties de chansons, les studios d'enregistrement, les salles de spectacles, les émissions... Donc on se prépare surtout pour l'après-corona. Je pense qu'il va y avoir une explosion en termes de création artistique après cette rétention», confie l’artiste qui est aussi cadre dans une grande multinationale en Algérie. Il convient de souligner, par ailleurs, que pendant cette pandémie, et à l’initiative de l’Unesco, un mouvement appelé «ResiliArt» a été lancé. Son concept est basé, entre autres, sur les débats virtuels mondiaux avec des artistes de renom dont l’objectif est de soutenir la culture tout au long de la crise.

Amel Saher