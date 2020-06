Don de sang : Appel à organiser des campagnes au niveau des établissements nationaux

Dans une déclaration à l’APS, M. Gharbi a indiqué que les personnes âgées de 18 à 65 ans sont conviées à se rapprocher des centres de transfusion sanguine dans les établissements hospitaliers, en vue d’y faire don de leur sang et contribuer ainsi à sauver la vie des patients qui ont en gravement besoin. «En dépit de l’amélioration du nombre des opérations de don de sang, après la levée du confinement dans plusieurs régions du pays, certains services hospitaliers pâtissent toujours d’un manque flagrant en raison de l’appréhension des donneurs quant au risque d’attraper le coronavirus», a relevé M. Gharbi. Par ailleurs, le président de la FNDS, a appelé à assurer des camions de don de sang au niveau des espaces publics, en vue de les rapprocher des citoyens qui hésitent toujours à se rendre aux centres de transfusion sanguine au sein des centres de santé, du fait de la propagation de l’épidémie de corona. A son tour, la directrice générale de l’Agence nationale du sang (ANS), le Dr Lynda Ould Kablia, a souligné l’importance d’organiser des campagnes de don de sang au niveau des espaces publics en confiant leur encadrement aux associations en vue d’assurer le respect par les donneurs des mesures préventives Le staff médical et paramédical supervisant cette opération doit «veiller à l’application stricte des mesures de prévention du coronavirus et assurer le transport du sang, à travers l’utilisation d’un équipement stérilisé».