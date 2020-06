Les Algériens à l’heure des vacances : Le flou à l’horizon

Le but étant d'aider le grand public à surmonter les effets du confinement et hisser la conscience sur les risques du Covid-19.

S'inscrivant dans le cadre des efforts du forum qui œuvre, depuis le début de la crise sanitaire, à «briser le cercle vicieux» et «accroître l'énergie positive» en vue de surmonter cette période, cette initiative a pour but d'«insuffler de la concurrence», d'autant que le forum est en soi «un espace pour encourager les idées» ayant pour mot d'ordre «les personnes s'en vont, les idées restent». Le concours est présenté sous forme de trois questions dans le domaine du développement personnel, auxquelles les participants sont invités à répondre en visionnant les anciennes vidéos de sensibilisation mises en ligne sur les réseaux sociaux du forum, en attendant l'annonce du nom du lauréat demain lundi 29 juin 2020, une date qui célèbre le 1er anniversaire de la fondation du forum. Avec le slogan «Restez chez vous, nous viendrons jusqu'à vous», cette association s'est fixée comme objectif d'assurer l'accompagnement des personnes durant la période du confinement à travers l'organisation, à titre gracieux, de séances en ligne sur le développement personnel. Selon le président de l'association, Djilali Ramane, cette initiative a eu un écho favorable, surtout depuis l'adhésion de «27 coaches d'Irak, d'Egypte, de Tunisie et d'autres pays arabes» qui ont œuvré à détendre l'atmosphère durant cette période, ô combien difficile. Un succès qui a permis d'ériger le forum d'une simple association locale à une association à caractère national, selon les responsables de cette initiative fondée sur l'idée de «conduire un changement avec effet» à travers un programme riche lancé le 15 mars passé et destiné à toutes les franges de la société.