Pouvoirs Publics / Partenaires Sociaux : La CAP pour une structure permanente

Une initiative bien accueillie par le patronat qui revendique d’autres actions en direction des entreprises les plus affectées dans ce contexte inédit.

Le président de la Confédération algérienne du patronat (CAP) affirme que «les pouvoirs publics ont pris la décision de répondre à cette déferlante, qui a bouleversé et bloqué le monde, en prenant des mesures suspendant les obligations financières et administratives des entreprises, mais aussi, et surtout en engageant les échanges et dialogues avec les partenaires sociaux, aux fins de lutter contre les dangers de cet ouragan et mettre en pratique un processus adéquat de sortie de crise».

M. Boualem M’Rakech souligne dans ce contexte que «la CAP a participé d’une manière active et engagée à l’ensemble des rencontres avec les pouvoirs publics et particulièrement les ministères en charge des départements sectoriels -Habitat, Finances, Industrie, Travail Emploi et Sécurité Sociale-, sur la situation actuelle et a soumis des propositions à débats pour les différentes étapes d’absorption des difficultés».

La CAP a fait part dans ce sens d’une «vision détaillée» de l’évolution de nos moyens de production de biens et de services adaptés pour tous les secteurs d’activités, y compris les Energies renouvelables», a indiqué M. M’Rakech.

Selon le président de la CAP, «les modalités pratiques seront donc la création de deux commissions sectorielles dont l’une aura la charge du phénomène pandémique avec toutes ses répercussions et la seconde aura à réfléchir et préciser la nouvelle texture en rapport avec toutes nos potentialités existantes».

Se félicitant du redéploiement de la composante du gouvernement, il s’est dit convaincu que cette dernière «apportera une forte contribution, particulièrement dans ce domaine par les éléments statistiques de planification ».

Aussi, «notre proposition de création d’une structure permanente regroupant les pouvoirs publics et les partenaires sociaux qui est des plus actuelles» a pour but de «s’atteler à l’exécution des dispositions décisionnelles» et la «fusion des efforts pour un projet de société qui sera un acquis indéniable pour notre pays contre toute adversité». Dans cet ordre d’idées, a-t-il souligné «notre organisation, par ses structures verticales et horizontales, confirme loyalement et sincèrement cette volonté inébranlable, affirmée par son programme réaliste et réalisable, faisant appel à l’application d’une économie productive en relocalisant par des changements méthodiques sans renier le rôle social dévolu à l’Etat».

En fait, «emprunter cette démarche nouvelle impérative est le signe de la garantie d’un avenir des plus probants», ajoute M. Boualem M’Rakech.

D. Akila