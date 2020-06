Alger : Le moustique tigre présent dans 24 communes

Dans une déclaration à l’APS, Mustapha Hamimi a précisé que l’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya d’Alger avait dédié 16 équipes à la lutte contre la prolifération du moustique tigre, qui présente un risque de santé publique, après avoir enregistré sa présence dans 24 communes de la capitale, soulignant que la surveillance entomologique du moustique Aedes albopictus se poursuivait.

Le responsable a fait savoir que ce dangereux moustique avait été détecté dans les circonscriptions de Hussein Dey (Kouba, Hussein Dey), de Bab El-Oued (Bologhine, Oued Koriche), de Bouzaréah (El-Biar, Beni Messous), de Chéraga (Hammamet), de Dar El-Beïda (Aïn Taya, Bordj El-Bahri, El-Marsa, Bordj El-Kiffan, Rouiba), de Bir Mourad Raïs (Birkhadem, Saoula, Gué de Constantine), d’El-Harrach (Bachdjerrah), de Draria (Douéra, Baba Hassen, Khraïcia, Draria, El-Achour) et de Zeralda (Staouéli, Souidania, Zeralda).

Des équipes spéciales sont à pied d’œuvre pour lutter contre la prolifération de ce moustique par le déploiement de pièges pondoirs à travers le territoire de la wilaya.

Les citoyens sont également mis à contribution et peuvent signaler la présence de ce dangereux moustique en appelant le numéro vert 0560 93 33 66 ou via la page Facebook de l’Etablissement public d’hygiène urbaine et de protection de l’environnement de la wilaya d’Alger qui répondra aux préoccupations des citoyens à ce sujet.

Outre le lancement d’une campagne pour lutter contre les moustiques à compter du mois de juin, il a été procédé également au lancement d’une campagne de lutte contre le moustique tigre à la mi-juin en cours à travers les communes touchées par ces insectes, a ajouté le même responsable, rappelant la mise en place d’équipes spécialisées équipées de matériels de désinfection sillonnant, conformément à un calendrier, toutes les communes concernées.

M. Hamimi a affirmé, par ailleurs, qu’en sus de la prévention, des campagnes de sensibilisation sont organisées, jusqu’au mois de septembre prochain, par des agents de l’entreprise en coordination avec les services d’hygiène et d’environnement des communes afin de prodiguer des conseils sur les dangers de ce moustique.

Cette action de proximité est menée en coordination avec les bureaux d’hygiène et d’assainissement des 57 communes de la capitale, a-t-il expliqué, ajoutant que tous les moyens matériels et humains ont été mis en place pour mener à bien cette opération.

Selon la même source, les principaux facteurs à l’origine de l’apparition des moustiques tigres sont les marécages et les eaux stagnantes, soulignant la nécessité d’œuvrer au renforcer du respect des conditions d’hygiène et de santé.