Batna : Inauguration de sept sièges de police

Les nouveaux sièges sont le siège de Sûreté de wilaya de Batna, le groupement des services de la police dans le chef-lieu de la wilaya qui comprend la septième Sûreté urbaine, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et le service de police de l’environnement et de l’urbanisme, les sièges de la Sûreté de Seggana, Ouled Si Slimane et Bouzina, le siège de la Brigade mobile de la police judiciaire de Timgad et le siège de la Sûreté urbaine extérieure de Oued El-Maa, précise la même source.

Ces sièges ont été annexés de structures sociales et des logements de fonctions en vue de permettre au policier d’accomplir son devoir professionnel dans de bonnes conditions de vie, le motivant à améliorer le niveau de service public au profit du citoyen.

Ces réalisations sont «des acquis à même d’améliorer le niveau de couverture sécuritaire dans la wilaya qui a atteint 100% et comprend 20 daïras en plus du chef-lieu de la wilaya», a précisé la même source ajoutant que les nouveaux sièges de la police «viennent renforcer un système de services de sécurité intégré offert par les services de police au citoyen, à partir de sa réception et de son écoute et la prise en charge immédiate de ses préoccupations avec une approche de proximité sociale.

Ces sièges disposent d’équipements et de technologies modernes permettant d’accéder aux services souhaités dans les meilleurs délais, détaille la même source.

Ces structures de police contribueront, avec les partenaires d’autres corps de sécurité, aux efforts visant à assurer des conditions sécuritaires adéquates pour le développement de la wilaya, d’autant plus qu’elle est riche en diverses ressources et sites archéologiques et touristiques.

La DGSN a doté ces structures de «nombreux outils de communication au service du citoyen, dont le site et les pages officielles sur des réseaux sociaux, les lignes gratuites 15-48 et la ligne de secours de la police sur les lignes fixes 17 et 104, ce qui constitue un outil de communication solide et permanent qui incarne véritablement la proximité de la police du citoyen», conclut le communiqué.