Football : La CAN-2021 reportée à 2022

«La CAN est repoussée à janvier 2022, alors que le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020 (compétition réservée aux joueurs locaux, ndlr) au Cameroun est décalé à 2021, à la place de la CAN, ce sera un test un an avant la CAN-2022», a déclaré Ahmad Ahmad.

Le premier responsable de l'instance continentale s'exprimait par visioconférence, à l'issue de la réunion du Bureau exécutif de la CAF, pour discuter notamment de l'impact du COVID-19 sur le football africain.