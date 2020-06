Thaïlande : Un vaccin ANNONCÉ pour début 2021

La Thaïlande pourrait commencer à fabriquer un vaccin contre le Covid-19 au début de 2021, a annoncé le ministère thaïlandais de la Santé.

«Le ministère travaille avec Bionet-Asia pour développer un vaccin de type ADN, et les derniers tests sur des souris montrent une réponse significative en anticorps», a déclaré le ministre de la Santé, Anutin Charnvirakul, cité par la presse locale.

Bionet est une société privée franco-thaïlandaise spécialisée dans le développement, la fabrication et la fourniture de vaccins. «Nous préparons des échantillons pour inspection par le Département des sciences médicales et nous demanderons plus tard des essais sur l'homme à la Food and Drug Asministration [FDA]», a déclaré le ministre thaïlandais.

«Si la FDA donne son feu vert pendant l'été, le vaccin devrait être prêt à être utilisé par le public dans les neuf mois, soit au début de 2021», a-t-il précisé. «Normalement, les essais de vaccins doivent être approuvés et complétés par étapes, des souris aux singes puis aux humains», a-t-il ajouté.

Mais dans le cas du Covid-19, qui est une urgence, la FDA permettra les essais sur les singes et les humains simultanément», a expliqué le ministre.

La Thaïlande a lancé des recherches sur six types de vaccin prototype Covid-19 : ADN, ARNm, sous-unité protéique, Virus Like Particle (VLP), virus inactivé et vecteur viral.

Plusieurs organisations publiques et privées se sont lancées dans des projets indépendants pour développer un vaccin anti-covid-19, notamment Bionet-Asia, l'Université Mahidol, l'Agence nationale de développement des sciences et l'Université Chulalongkorn. L’institution Chula a réalisé de bons résultats dans ses essais de vaccins ARNm sur des singes et estime que son vaccin pourrait être prêt dès la mi-2021.