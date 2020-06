Prévention contre la Covid-19 : Les autorités locales interpellées

Il affirme que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appuyé les propositions du Comité sur la nécessaire application de ces mesures. Les autorités locales et les associations doivent prendre leurs responsabilités, notamment en matière de sensibilisation. Pour ce qui est du retour au confinement, le Dr Bekkat-Berkani souligne qu’une telle décision et du ressort du Premier ministre.

Une catégorie de citoyens ne croit pas à la Covid-19

De son côté, le docteur Amina Abdelouahab, sénologue au Centre Pierre et Marie-Curie, indique que certains ne croient absolument pas à l’existence du coronavirus et d'autres sont des fatalistes et ne croient pas au traitement et une partie seulement de la population respecte les mesures barrières et le confinement sanitaire. Pour ce qui est de la hausse des contaminations, le Dr Abdelouahab souligne que cette situation n’est pas propre à l’Algérie et affirme que «le virus est moins virulent et que le nombre de décès en Algérie demeure inchangé, ce qui prouve que le traitement à la chloroquine a donné des résultats». Elle précise que le confinement n’est pas la panacée car ceci a des répercussions économiques. En outre, les malades chroniques comme les cancéreux doivent recevoir des soins lourds aux hôpitaux.

Pour lutter efficacement contre la propagation du virus, elle ajoute que le respect des gestes barrières est une priorité et les services de sécurité doivent accentuer les opérations de contrôle. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Premier ministre d'étudier les mesures à prendre avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie en vue de briser la chaîne de contamination. M. Tebboune a relevé avec amertume les comportements de certains citoyens qui veulent faire accroire aux autres que la Covid-19 n’est qu’un mythe à visées politiques, s’étonnant d’une telle irresponsabilité alors que des morts sont déplorés, chaque jour, par milliers à travers le monde.

Mohamed Mendaci