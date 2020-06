Commentaire : Transparence

Il a recommandé de «prendre de nouveau contact avec le partenaire chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres, dans un délai maximum de trois mois».

Cette volonté affirmée d’inscrire l’action publique selon le principe de la bonne gouvernance a été déclinée à travers l’engagement réitéré du chef de l’Etat à lutter contre la corruption. Guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques, le président Tebboune veut promouvoir la transparence dans la gestion des grands projets économiques, et par conséquent permettre à l’exécutif de regagner la confiance des acteurs économiques et des citoyens. Une telle approche peut être considérée comme une clé de voûte pour une bonne relance du secteur économique. C'est, qu’après la vague de scandales qui a touché plusieurs secteurs économiques, en matière de promotion de la bonne gouvernance, l'Algérie est appelée à déployer plus d'efforts pour réaliser des progrès. Mais des avancées en la matière exigent la mise en œuvre d'une stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance et son corolaire de respect des lois et de l’Etat de droit ainsi que de la protection et le renforcement des droits citoyens et du principe relatif à la transparence dans la gestion des finances publiques.

Il convient de souligner que la bonne gouvernance est devenue un élément clé des politiques et réformes en faveur de la réalisation des objectifs de développement économique et un facteur incontournable de succès dans la gestion des politiques de développement. Aussi, si l'ancien pouvoir a accumulé toute sorte de maux en matière de gouvernance et de transparence dans la gestion des deniers publics, c’est sur ses ruines que l’exécutif actuel s’emploiera à poser les jalons d’un nouveau contrat de confiance avec les citoyens. En cela, le président Tebboune a prononcé un discours fondateur, lors de son accession à la magistrature suprême, en s’engageant à traduire en actes la forte aspiration au changement massivement exprimée le 22 février 2019 par les Algériens.

Occasion historique qui devait permettre un nouveau départ pour une nouvelle ère en rupture profonde avec la méthode passée de gestion de l’Etat au plan institutionnel et économique. «Le peuple vous jugera sur le terrain à partir de la conformité de votre parole et vos actes, alors soyez un exemple de sincérité de propos, de dévouement et d’abnégation dans le travail », a soutenu le chef de l’Etat lors du conseil des ministres.

Les membres du gouvernement devront ainsi établir un contrat de confiance, en bannissant les passe-droits, le favoritisme et le trafic d’influence, en mettant l’intérêt public au-dessus de toute autre considération, en traitant tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. Et dans l’exercice de toute mission de service public, personne ne peut se soustraire de l’obligation de transparence et à rendre compte.

Farid Bouyahia