Poste : Suspension des retraits en espèces pour les personnes morales

Les retraits en espèces auprès des bureaux de poste sont exceptionnellement suspendus pour les personnes morales, titulaires de Comptes Courants Postaux (CCP), et ce, pour faciliter aux citoyens les retraits en espèces de leurs salaires, allocations et pensions de retraites, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

PUBLIE LE : 30-06-2020 | 0:00