Sonatrach : Réception provisoire du projet gazier Touat

Ce projet, situé dans la wilaya d’Adrar, consiste à «la réalisation du forage de 18 puits producteurs de gaz, la construction d'une usine de traitement de gaz d’une capacité de traitement de 14,3 millions m3/jour, d’un réseau de collecte et d’expédition du gaz de vente vers le GR5, ainsi que de routes et d’une base vie», a précisé un communiqué de la compagnie publique. Selon la même source, «cette dernière étape, marque la prise en main des opérations par Sonatrach et son partenaire Neptune Energy pour l’exploitation de cette usine de traitement de gaz», a-t-on ajouté.

Le Groupement Touat Gaz qui opère au nom des deux partenaires Sonatrach et Neptune Energy a mené à bout la réalisation de cet important ouvrage qui a commencé a exporté du gaz de vente en septembre 2019.

Cet ouvrage produit actuellement 12,8 millions m3/jour de gaz de vente, soit 4,5 milliards de m3/an et 1.800 barils/jour de condensat stabilisé, précise encore la même source.