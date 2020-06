Sécurité sociale - cliniques privées : Plus de 2.100 accouchements pris en charge depuis le début du conventionnement

«Dans le cadre des efforts incessants de l’Etat visant à améliorer la couverture sanitaire des citoyens, les services de la sécurité sociale ont enregistré, depuis le début du conventionnement avec les cliniques privées, la prise en charge de 2.121 accouchements, outre 49 demandes de conventionnement introduites», indique la même source.

«La convention signée entre les caisses de la sécurité sociale et les cliniques privées tend à renforcer la qualité des soins prodigués à la femme affiliée à la sécurité sociale et les ayants droit et à épargner aux concernées les frais d’accouchement, en recourant au système du tiers payant», précise la même source.

Cette mesure vient consolider les efforts consentis par le système de santé publique en matière de prise en charge de l’accouchement, en allégeant la charge sur les Etablissements de santé publique (EPS) qui enregistrent un nombre important d’accouchements par an.

En application des dispositions du décret exécutif n°20-60 du 14 mars 2020, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont donné, en mai dernier, le coup d’envoi du conventionnement entre les caisses de la sécurité sociale et les cliniques privées pour la prise en charge des accouchements.