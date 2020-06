Dans la LUCARNE : Au «vieux rocher» El khadra prête

Car si l'on décide en fin de compte de ne pas reprendre les compétitions, on commettrait un impaire qui risque d'être très difficile à surmonter aussi bien cette saison, que celle de 2021. Il y aura alors accumulation de matchs et de compétitions. On constate de jour en jour une hausse du nombre de clubs évoluant dans le championnat d'élite qui ne veulent pas rependre le championnat et jouer les matchs restants qui ne sont pourtant pas nombreux.

Cependant d’autres équipes veulent poursuivre, une preuve de professionnalisme. Parmi elles, on peut citer le CS Constantine un club qui affiche ouvertement ses ambitions. Il a non seulement réussi à résigner ses «cadres», mais a aussi embauché l'entraîneur Amrani qui avait déjà fait ses preuves à Constantine. Les Radjradj et Medjoudj sont en train de faire du bon travail. C'est ce qui conforte les convictions de ce club et les supporters restent sereins pour la saison actuelle et pour l'avenir, même s'il va accueillir ses adversaires sur la pelouse synthétique du stade Benabdelmalek car la pelouse du stade chahid Hamlaoui est en piteux état.

Hamid Gharbi