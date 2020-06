ES Sétif : Trois joueurs de la réserve signent leur premier contrat professionnel

Il s'agit du gardien de but, Boudiaf Idriss, ainsi que des deux joueurs de champ, Mehada Abdelbasset et Belbey Aymen, précise l'Entente dans un communiqué. Par ailleurs, le président du Conseil d'administration, Azzedine Arab, s'est réuni avec les anciens joueurs pour discuter de la situation du club et essayer de trouver des solutions, alors que l'ancien directeur général, Fahd Halfaia, a été placé sous mandat de dépôt après les accusations de corruption en vue d'arranger des matchs de football. Au cours de cette réunion, les anciens joueurs ont réclamé l'arrivée d'une société nationale pour faire face à la crise, tout en apportant leur soutien à Azzedine Arab, souligne l'ESS dans un communiqué.

Enfin, la formation sétifienne a tenu à démentir les dernières informations faisant état de contact entre l'entraîneur de l'équipe, le Tunisien, Nabil Kouki, et certains joueurs cités comme potentielles futures recrues en vue de la saison prochaine.