Solution politique au conflit libyen : Une convergence de vues grandissante

Le dernier signe de convergence autour du processus politique en Libye a été observé lorsque le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale libyen (GNA), reconnu par l’ONU, Fayez Al Sarraj, et la représentante spéciale et chef par intérim de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Stéphanie Williams, ont abordé lors de leur rencontre samedi dernier à Rome les derniers développements de la situation en Libye et les efforts de l’ONU visant à y reprendre le processus politique. Les deux responsables ont exprimé leur accord sur la nécessité de reprendre le processus politique en Libye «sur la base des conclusions de la Conférence de Berlin et de la résolution 2510 du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à un règlement global en Libye à même de préserver la souveraineté, l’indépendance, l'intégrité territoriale et l’unité de ce pays», a indiqué un communiqué du GNA. Al-Sarraj qui s’est entretenu également avec Giuseppe Conte, a mis l’accent sur «l'impossibilité de résoudre militairement la crise libyenne», soulignant la nécessité «de travailler sur une voie politique qui assure la stabilité conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et aux résultats de la Conférence de Berlin».

Dans cette optique, l’Union européenne (UE) a une nouvelle fois rappelé son attachement au règlement de la crise libyenne dans le cadre «du processus mené par les Nations unies» et suivant les recommandations de la Conférence de Berlin sur la Libye. Et, en même temps, à quelques jours d’intervalle, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) a déclaré : «(...), sans aucun doute, que toute guerre entre Libyens est une guerre perdue. Il ne peut y avoir de véritable vainqueur, seulement de lourdes pertes pour la nation et son peuple, qui souffrent déjà du conflit depuis plus de neuf ans». La Manul a souligné qu’une «solution politique» à la crise en Libye reste à portée de main et qu’elle demeure, «comme toujours», prête à organiser un processus politique pleinement ouvert et dirigé par les Libyens".

A ce titre, la Manul appelle les parties libyennes à s'engager «rapidement» et de manière «constructive» dans les pourparlers de la Commission militaire mixte afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu durable. «Les pourparlers de la Commission militaire mixte doivent s’accompagner d’une mise en œuvre ferme et du respect de l’embargo des Nations unies sur la Libye récemment renouvelé», a souligné la mission. Cette dernière rappelle à «toutes les parties en Libye la nécessité de respecter l'état de droit, le droit international relatif aux droits de l'homme et le droit humanitaire pour protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les établissements de santé, les écoles, les centres de détention, en particulier à la lumière de la pandémie de Covid-19». Aussi, au nom de l’Union africaine (UA), le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a affirmé, la semaine dernière, que «l’UA soutient et encourage toute initiative fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale, susceptible de parvenir à une solution définitive de la crise».

A ce propos, le Commissaire à la paix et à la sécurité estime que l’initiative algérienne de règlement de la crise en Libye, compte tenu de sa qualité de membre dans le Comité de Haut Niveau ainsi que dans le Groupe de Contact de l’UA sur la Libye, «dispose de tous les atouts de la réussite». La réussite de l’approche algérienne s’explique, selon M. Chergui, par «l’adoption par l’Algérie de la solution politique pour la crise libyenne, une solution respectant la volonté du peuple libyen, son unité et sa souveraineté territoriale, c'est-à-dire à travers un dialogue inter-libyen mené par les Libyens eux-mêmes».