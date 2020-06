Abdelaziz Mahdi, chef du secteur Tala Guilef : «Je salue la prise de conscience des habitants d’Assi Youcef»

Ce site, fait savoir Mahdi, était depuis les années 1990 sous la coupe des personnes peu soucieuses de la préservation de l’environnement, qui s’adonnait à l’extraction effrénée de pierres et la construction de bars illicites. Ces activités préjudiciables à ce site naturel sensible se sont poursuivies jusqu’en 2010, a-t-il déploré, en se réjouissant toutefois de voir toutes les démarches entreprises par son secteur pour se réapproprier le site. «C’est grâce à la mobilisation des habitants des villages de la commune Assi-Youcef ainsi que de l’Assemblée populaire que notre combat a abouti», a reconnu Mahdi qui a tenu à leur rendre un vibrant hommage pour leur précieux engagement en faveur de la protection de ce magnifique site naturel.

Ce dernier a été totalement libéré des mains de certains indélicats en 2012, date à laquelle des jeunes des villages limitrophes ont pris possession des lieux.

Cette prise de conscience un peu tardive a été tout de même salutaire tant qu’elle a permis jusqu’à présent la protection du site et la sécurisation des visiteurs qui s’y rendent, a indiqué le chef de secteur en précisant que l’objectif est la préservation et la protection du site. Tabourt El Ainser, limité à l’ouest par Tazrout Tamalalt et les barres rocheuses et à l’est par Azrou Bouarousse, constitue un point de départ d’un circuit éco-touristique vers le subliminal lac Uguelmim offrant aux randonneurs des panoramas à couper le souffle sur une distance de près de 7,5 kilomètres, a encore tenu à faire savoir Mahdi. nEnfin, il faut rappeler que l’APW de Tizi-Ouzou a décidé de financer au profit de la commune Assi Youcef un projet de réalisation de petites constructions en bois au niveau de Tabourt Bweda, qui seront exploitées pour la vente des produits du terroir. Ce projet serait toujours en phase d’étude. Etant classé zone tampon, le site Tabourt El Ainser est hostile à des constructions en dur et par conséquent il ne ppour ne pas être envahi par le béton.

