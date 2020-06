Oran : 600 millions DE DA pour la réhabilitation des routes dans les zones d’ombre

Les opérations de réhabilitation toucheront 17 zones d'ombre de différentes communes de la wilaya, à l'instar de Oued Tlélat, Boutlélis, Misserghine, Sidi Chahmi, Hassi Bounif, et Sidi El Bachir, a précisé Mme Mokdad Djamila.

Les travaux concernent le revêtement des routes en béton et la rénovation des chemins vicinaux, ainsi que le bitumage et autres. Des appels d'offres ont été lancés pour la sélection des entreprises chargées de la réalisation et les travaux débuteront 15 jours au plus tard après l'accomplissement des procédures administratives, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, la wilaya d'Oran compte 133 zones d'ombre, où des opérations de développement sont en cours pour améliorer le cadre de vie des citoyens avec une autorisation de programme de 4,25 milliards de DA, qui s'inscrivent dans le cadre des divers programmes sectoriels et centraux, plans communaux et budget de wilaya.