Audiovisuel : Décès du membre de l'ARAV Ahmed Beyoud

Le membre de l'Autorité de Régulation de l'Audio-visuel (ARAV), Ahmed Beyoud, est décédé à l'âge de 69 ans, a-t-on appris hier auprès de cette instance.

Né le 9 juin1951 à Guerrara (Ghardaïa), le défunt, médecin de formation, avait occupé plusieurs postes dans le secteur de la santé notamment membre co-fondateur de la Société Algérienne de Médecine Interne et membre du Conseil National de l’Ethique des Sciences de la Santé auprès du ministère de la Santé (CNESS). Entre 1997 et 2002, alors député, le défunt a été vice-président du groupe parlementaire des députés indépendants à l’APN de la Commission parlementaire d’enquête sur les évènements de Kabylie et d’autres wilayas (2001-2002). Il a été également membre de la Commission Nationale Consultative de la Protection et de la Promotion des Droits de l’Homme (CNCPPDH).

De 2002 à 2016, feu Beyoud était chargé de mission auprès de Chefs de Gouvernement puis membre du Conseil d’administration du Commissariat à l’Energie Atomique (COMENA).

Depuis 2016, il était membre de l’Autorité de Régulation de l’Audio-Visuel (ARAV).

Suite à ce décès, le président de cette instance a adressé, en son nom et au nom de tout le personnel de l'Arav, un message de condoléances à la famille du défunt.