Le président Tebboune rend hommage au défunt Belaïd Abdeslam : « Un valeureux moudjahid et un militant nationaliste, dévoué à l’Algérie »

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi dernier, à la famille du moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé à l'âge de 92 ans, un message de condoléances, dont voici la traduction :

«Au nom d'Allah, le Clément et le Miséricordieux, «(…) Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint : certes nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les biens guidés.

«Aujourd’hui, nous venons de perdre avec une profonde affliction, le défunt moudjahid Belaïd Abdesselam, un Homme de la génération des Pionniers qui, ont baigné toute leur jeunesse dans le militantisme national à l'école du Mouvement national, s’imprégnant de sa doctrine et de ses principes et puisant en elle les sens de la bravoure et du sacrifice pour la patrie. «Avant le déclenchement de la Glorieuse Guerre de Libération, il fut président de l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France (1951-1953) puis membre fondateur de l'Union des étudiants musulmans algériens avant de contribuer au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

«L’énumération de quelques haltes de ses apports patriotiques, nous offre l’opportunité de remémorer les hauts faits de l'un des fils de l'Algérie qui n'ont cessé, leur vie durant, d’être au service de leur patrie. «A la tête de la Sonatrach entre 1964 et 1966, il avait occupé de hautes responsabilités nationales, ministre de l'Industrie et de l'Energie, puis chef de gouvernement durant l'une des plus difficiles périodes qu'a eues à traverser notre pays dans les années 1990. «Aujourd’hui, mes sœurs et mes frères, c’est le cœur triste que nous faisons nos adieux à un brave moudjahid et à un militant nationaliste, dévoué fidèle à l’Algérie.

Allah a voulu qu’il nous quitte pour rejoindre ses compagnons et frères moudjahidine et chouhada, c’est là Sa volonté et nous Le prions de le compter parmi eux en Son vaste Paradis.

«En cette triste et douloureuse épreuve, j’adresse à l’ensemble de sa famille, proches et compagnons d'armes, mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant Allah, le Tout-Puissant, de l'accueillir en Son vaste paradis et de le combler de Ses bienfaits avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là.

«Puisse Allah accorder à tous patience et endurance.

«O toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis».

L'ancien chef du Gouvernement inhumé au cimetière d'El-Alia

Le moudjahid et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé samedi dernier à l'âge de 92 ans, a été inhumé hier au cimetière d'El-Alia, à Alger.

Les funérailles se sont déroulées en présence notamment du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, du Conseiller à la Présidence de la République, Abdelhafidh Allahoum, du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, et du wali d'Alger, Youcef Chorfa. Etaient également présents des personnalités politiques, des responsables de partis, des moudjahidine ainsi que ses proches.

M. Djerad a indiqué, au terme de ces funérailles, que le défunt était un «moudjahid qui a contribué à la libération du pays, une figure emblématique, le père de l'industrie algérienne ayant contribué à la restitution des richesses énergétiques du pays. Il était aussi un homme d'Etat qui a formé des milliers de cadres pour l'édification d'un Etat moderne».

Condoléances du président de l’APN



Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a adressé hier un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien chef du gouvernement, le défunt Bélaïd Abdesselam, décédé samedi à l'âge de 92 ans. «C'est avec une immense tristesse et un cœur qui ne peut que se résigner à la volonté d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès du frère Bélaïd Abdesselam, paix à son âme», lit-on dans le message du président de la chambre basse du Parlement.

«En cette douloureuse circonstance, je ne puis que vous présenter, en mon nom et au nom de l'ensemble des députés de l'APN, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis, et de vous prêter patience et courage», a écrit M. Chenine.