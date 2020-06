Deux militaires tombés en martyrs à Médéa : Condoléances du Président Tebboune aux familles des défunts et à l'ANP

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et aux familles des deux militaires, le capitaine Bensmaïl Fateh et du caporal-chef Khaldi Zakaria, tombés en martyrs samedi soir dans l'explosion d'une bombe de confection artisanale, lors d'une opération de ratissage menée à la commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa. «La main de la traîtrise et du terrorisme a frappé encore une fois pour faucher la vie de deux héros durant l'accomplissement de leur devoir envers leur patrie. Qu'Allah accueille en Son vaste paradis le capitaine Bensmaïl Fateh et le caporal-chef Khaldi Zakaria. Mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la famille de l'ANP.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons», a twitté le Président Tebboune.

Le Premier ministre adresse ses condoléances

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté hier ses condoléances aux familles des deux martyrs, en l'occurrence le capitaine, Fateh Bensmaïl et le caporal-chef, Zakaria Khaldi, tombés samedi en martyrs à Médéa suite à l'explosion d'une bombe artisanale lors d'une opération de ratissage.

«C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du décès des deux martyrs, en l'occurrence le capitaine Fateh Bensmaïl et le caporal-chef Zakaria Khaldi, tombés en martyrs lors de l'accomplissement de leur devoir national», a écrit M. Djerad sur son compte Twitter.

«En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes, priant le Tout-Puissant d'accueillir les martyrs en Son vaste paradis, et de prêter à leurs proches patience et courage», lit-on dans le twitte.