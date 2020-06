Stratégie pour briser la chaîne de propagation : La communication, un outil incontournable

«L’autorité de l’Etat doit être respectée, et pour y parvenir, poursuit-il, force est de constater que l’une des solutions pouvant s’avérer efficiente et d'inciter constamment le citoyen pour appliquer scrupuleusement les mesures barrières et les mesures de protection, y compris celles rendues obligatoire comme le port de bavettes», dit-il. Il plaide aussi pour une interdiction absolue de tout regroupement sur la place publique, de même que lors des fêtes de mariage qui ont tendance à se multiplier et qui «sont parmi les principaux facteurs expliquant l’augmentation des clusters familiaux et d’apparition de nouveaux foyers de l’épidémie comme c’est le cas à Sétif». L’autre mesure à faire valoir, indique encore M. Bekkat-Berkani est celle «d’affiner la stratégie de communication en vue d’une meilleure sensibilisation de la population».

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé aux membres de la Commission nationale de communiquer davantage» dit-il. Dans cette optique, il indique qu’en plus des données quotidiennes communiquées par M. Djamel Fourar, il est envisagé le recours à la tenue d’une conférence de presse hebdomadaire dans l’objectif d’informer davantage sur l’évolution de la pandémie et d'obtenir un meilleur impact en matière de sensibilisation. En matière d’actions de sensibilisation, le Pr Bekkat Berkani, salue le rôle assuré jusque-là par les médias tout support confondus, mais déplore toutefois le manque de mobilisation de la part des associations de la société civile qui, à son avis, «ont déserté le terrain».

A une question de savoir s’il fallait prolonger les horaires de confinement, il précise qu’une telle option relève du ressort du gouvernement «qui aura certes à prendre de nouvelles mesures qui ne seront pas dommageables pour la vie sociale et économique qui a connu un début de reprise».

«Le retour au confinement sera extrêmement ciblé et concernera, non pas toute une wilaya, mais certaines de ses localités constituant des foyers avérés de la pandémie», a-t-il expliqué.

De son côté, le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, a indiqué que «les campagnes d’information et de communication sont nécessaires pour rappeler les dangers de la maladie, les modes de transmission et le comportement que nous devons adopter pour briser la chaîne de propagation du virus».

Pour le Dr Merabet, l’autre axe important à promouvoir se rapporte à l’efficacité des enquêtes épidémiologiques. «C'est pratiquement notre boussole dans la gestion de la crise sanitaire», a-t-il dit. «L'enquête épidémiologique nécessite une bonne coordination entre les différents secteurs et établissements publics et privés au niveau central mais à un niveau déconcentré surtout pour permettre une rapidité d'action», préconise-t-il. «Si on n'est pas efficace à ce niveau-là, la situation peut s'aggraver», a-t-il averti.

Karim Aoudia