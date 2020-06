Centre africain de contrôle et de prévention des maladies : L’Afrique doit se préparer à une augmentation du nombre de contaminations

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a déclaré vendredi que suite à l'assouplissement des mesures de confinement, l'Afrique doit être prudente et se préparer à une augmentation du nombre de cas de COVID-19.

L'appel urgent a été lancé par John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, qui a fait remarquer que «l'apparition de la pandémie de COVID-19 a été retardée en Afrique mais que le nombre de cas et de décès augmente rapidement chaque jour».

«L'Afrique doit être prudente et se préparer à une augmentation du nombre des cas, comme cela a déjà été observé en Amérique latine après l'assouplissement des mesures de confinement», selon un communiqué du CDC Afrique, citant M. Nkengasong.

Le directeur du CDC Afrique a également indiqué que la disponibilité d'un vaccin est «la seule solution qui permettrait aux Etats membres de l'Union africaine de revenir à une économie pleinement fonctionnelle».

M. Nkengasong a également évoqué deux stratégies pour le développement et l'accès aux vaccins, qui, selon lui, consistent à garantir un approvisionnement suffisant en vaccins et à supprimer les obstacles au déploiement des vaccins.