Etats-Unis : Un tribunal ordonne de libérer des enfants migrants

Un tribunal de Los Angeles a ordonné aux services d'immigration américains de relâcher plus d'une centaine d'enfants de migrants détenus dans trois centres d'hébergement pour leur éviter d'attraper le nouveau coronavirus (Covid-19).

«Deux des trois centres ont des cas confirmés de virus et pourraient devenir d'importants foyers de contamination. Ces centres familiaux sont en feu, et l'heure n'est plus aux demi-mesures», a écrit la juge du tribunal de district Dolly Gee dans sa décision rendue publique vendredi.

«Les 124 enfants détenus dans ces centres doivent donc être soit rendus à leurs parents soit placés dans des familles d'accueil avec l'approbation des parents d'ici le 17 juillet», a-t-elle ordonné.