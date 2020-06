Tunisie : Réouverture des frontières aux voyageurs étrangers

La Tunisie a rouvert samedi ses frontières aux voyageurs étrangers après une fermeture de trois mois pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, rapportent les médias locaux citant les autorités.

A l'occasion de la réouverture des frontières, fermées depuis le 18 mars, les autorités tunisiennes ont mis en place d'importantes mesures sanitaires et classé les pays étrangers avec un code couleur en fonction du niveau de l'épidémie et du taux de contamination, a-t-on indiqué de mêmes sources.

L'Algérie et la Libye «ne sont pas concernées par la classification des pays en fonction du niveau de prévalence de l'épidémie du Coronavirus, élaborée par l'Observatoire national de maladies nouvelles et émergentes», a affirmé le membre du comité scientifique pour la lutte contre la propagation du coronavirus, Habib Ghedira, cité par l'agence TAP, ajoutant que la Tunisie «conclura prochainement des accords bilatéraux avec ces deux pays relatifs au processus d'ouverture des frontières et aux dispositions nécessaires pour faire face à l’épidémie».

Selon la liste publiée jeudi par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et qui sera régulièrement actualisée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, la liste «verte» comporte 46 pays ayant maîtrisé totalement la pandémie de coronavirus. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays seront épargnés par les mesures de confinement.

En revanche, la liste «orange» comporte 59 pays, dont la France. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays ayant réussi partiellement à contenir la pandémie doivent présenter un test PCR négatif à l’embarquement et seront soumis aux mesures d’auto-confinement pour une période de 14 jours.

Enfin, la liste «rouge» exclut les touristes arrivant de ces pays. Seuls les Tunisiens résidents à l'étranger sont autorisés sur le sol national. Cette liste est bien entendu évolutive en fonction de l'évolution de la pandémie dans chacun des pays.