Sétif : Inauguration de l’hôpital de Beni Aziz

Une réalisation qui intervient dans une conjoncture marquée par la pandémie de coronavirus et l’impact qu’elle est appelée à produire dans le désengorgement des hôpitaux d’El Eulma et Ain El Kebira qui sont saturés et ont dû aller vers la mobilisation d’autres structures relevant d’autres secteurs, notamment la formation professionnelle et la jeunesse et des sports pour répondre aux besoins. L'hôpital de 60 lits, issu de la reconversion d’une polyclinique, a mis plus d’une décennie pour voir le jour. Le wali insiste particulièrement sur la nécessité de dégager un espace Covid-19 et veiller à répondre immédiatement aux besoins de la population en soins de base. Cette structure, qui a nécessité 325 millions de dinars pour son équipement et son aménagement, est doté de plusieurs unités pour les urgences, la médecine interne, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, ainsi que la radiologie, la pharmacie et une unité dédiée à l’épidémiologie et la médecine préventive. «Durant des années, nous avons été contraints à transférer les malades à El Eulma et Ain El Kebira. Que ce soit pour les accouchements et autres cas d’urgence, nous n’avions pas le choix, c’est pour cela que nous considérons que l’ouverture de cet hôpital est un acquis pour les habitants de cette daïra et même celles qui relèvent des communes environnantes», estime Amar, citoyen de Beni Aziz. A rappeler qu’en septembre dernier, le wali avait rencontré les représentants de la population à l’effet d’impulser les travaux de la structure.

F. Zoghbi