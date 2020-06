Stratégie Pour briser la chaîne de propagation : La communication, un outil incontournable

«L’autorité de l’Etat doit être respectée, et pour y parvenir, poursuit-il, force est de constater que l’une des solutions pouvant s’avérer efficiente et d'inciter constamment le citoyen pour appliquer scrupuleusement les mesures barrières et les mesures de protection, y compris celles rendues obligatoire comme le port de bavettes», dit-il. Il plaide aussi pour une interdiction absolue de tout regroupement sur la place publique, de même que lors des fêtes de mariage qui ont tendance à se multiplier et qui «sont parmi les principaux facteurs expliquant l’augmentation des clusters familiaux et d’apparition de nouveaux foyers de l’épidémie comme c’est le cas à Sétif».

L’autre mesure à faire valoir, indique encore M. Bekkat-Berkani est celle «d’affiner la stratégie de communication en vue d’une meilleure sensibilisation de la population».