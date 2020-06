Appel des doctorants au ministère de l’enseignement supérieur : Un passage automatique réclamé

Les doctorants réservistes estiment qu’en période de pandémie, les conditions ne permettent pas d’organiser le concours de doctorat pour l’année 2020-2021, raison pour laquelle ils réclament le droit au passage automatique à la formation doctorale. Dans une lettre ouverte adressée au premier responsable du secteur, ils estiment que les conditions pédagogiques et administratives nécessaires à l'organisation des concours de doctorat en 2020 ne sont pas réunis en raison de la crise sanitaire et du retard dans la finalisation des programmes et la soutenance des mémoires de master. Ils soutiennent également que l'organisation des concours va mettre la pression sur le corps enseignant qui fait face aux défis d'achever les programmes, d'organiser les examens de rattrapage et d'encadrer les soutenances de mémoire. A cela, s'ajoute le fait que les corrections prennent beaucoup de temps et que les inscriptions sont compliquées.

Ils affirment que les concours sont des épreuves nationales qui attirent des candidats de toutes les wilayas, ce qui pourrait être à l'origine de la propagation de la Covid-19, et considèrent que le recours aux listes de réserve va permettre d'économiser les montants allouées à cet effet.

Les candidats des concours 2019 demandent à la tutelle la reconnaissance des listes des doctorants réservistes en lieu du concours d’accès au troisième cycle de l’enseignement supérieur.

A rappeler que les candidats inscrits dans les listes de réserve des concours ne cessent, depuis 2017, de demander le passage automatique et l'ouverture de nouveaux postes pédagogiques dans les formations doctorales. Le député Hassan Aribi avait appelé le ministre de l’Enseignement supérieur à exploiter les listes de réserve de l’année 2019-2020 au lieu d’organiser un cours de doctorat de l’année 2020-2021.

Il estime que cette solution permettra d’alléger la pression sur la communauté universitaire, de renforcer les mesures préventives contre la pandémie et de rationaliser la dépense publique. Le parlementaire a souligné que les candidats retenus au concours ont des compétences et des qualifications académiques et qu'ils sont porteurs de projets de recherche qui peuvent contribuer au développement du pays même si le nombre limité des postes pédagogiques rend très difficile l’aboutissement de ces projets.

Salima E.