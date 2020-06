Formation doctorale : Le ministère fixe les conditions d’accès

En effet, dans une circulaire adressée aux présidents des Conférences régionales des universités, le ministère a demandé que le nombre de postes à pourvoir sur les trois prochaines années lors d’une habilitation répartie annuellement sur cinq spécialités au maximum, soit fixé à trois.

Aussi, il est exigé les publications scientifiques, les soutenances de thèses réalisées et la participation aux soutenances de thèses par les membres du Comité de formation doctorale (CFD) et l’équipe d’encadrement durant les trois dernières années.

Le ministère a fixé la période du 27 juin au 11 juillet 2020 pour la soumission des offres de formation doctorale via la plate-forme Progres et du 12 au 19 juillet, pour la validation des offres par les services chargés de la post-graduation au niveau des établissements universitaires. La session d’évaluation et du recours au niveau des Comités de recherche universitaire a été fixée du 1er au 29 septembre via la même plate-forme, alors que l’examen de la conformité des dossiers au niveau du ministère est prévu du 4 au 15 octobre et la notification des résultats de l’examen de la conformité du 18 au 30 octobre via cette plate-forme.

Au cours du mois de novembre, il est programmé la tenue de la session annuelle de la commission nationale annuelle ordinaire et élaboration de l’arrêté d’habilitation.

La tutelle précise que la demande d’habilitation d’une formation de troisième cycle doit répondre à un nombre de conditions et souligne qu'elle doit être adossée à au moins un laboratoire de recherche de la filière de l’établissement habilité ou à au moins un laboratoire d’un autre établissement proche dans le cadre d’une convention de coopération qui doit être signée entre les établissements concernés. Elle relève par ailleurs la nécessité d’asseoir le caractère national de la formation doctorale et autorise les établissements universitaires de renforcer leurs capacités d’encadrement et autres moyens, notamment la coopération universitaire. L’offre de formation doctorale correspond à une filière impliquant tous les masters de la même filière dispensée à l’échelle nationale.

Il est également exigé que l’offre de formation soit présentée selon un canevas numérique préétabli par la direction générale de la formation et de l’enseignement supérieurs, selon un domaine et une filière, et doit être obligatoirement validée par toutes les instances d’expertise et d’évaluation habilitées.

Les offres de formation sont présentées via la plate-forme et les demandes d’habilitation concernent les établissements universitaires n’ayant pas une filière durant les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, ou les établissements habilités au titre des années universitaire 2019-2020. Les demandes des première et deuxième reconductions concernent les établissements universitaires ayant une filière habilitée au titre des années 2018-2019 / 2019-2020. Pour ce qui est des demandes de gel de formation au titre de l’année universitaire 2020-2021, celles-ci concernent les établissements universitaires désirant geler une formation dans une filière habilitée.

Des mesures strictes organisant l’encadrement des doctorants

Les enseignants-chercheurs, qui encadrent dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur plus de six doctorants dans les domaines des sciences et technologie ou neuf doctorants dans les domaines des sciences sociales et humaines, ne peuvent prétendre à d’autres encadrements qu’après la soutenance de leurs doctorants en formation, y compris les retardataires. Toute demande d’habilitation contraire à ces dispositions sera rejetée.

Les organes scientifiques sont chargés d’apprécier l’opportunité d’ouverture d’une formation doctorale sur la base notamment des capacités d’encadrement, des structures de recherche existantes, des effectifs des doctorants inscrits en cours de formation et aux besoins de l’établissement en matière de formation.

Aussi, il est demandé que le responsable du CFD soit de grade de professeur ou, à défaut, de maître de conférences A, et qu’il ait un mandat de trois années qui représentent la durée de l’habilitation de la formation doctorale.

Pour chaque formation proposée, le CFD comprend, outre le responsable, au moins deux rattachements de ladite formation. A titre exceptionnel, dans le cas où l’offre de formation est constituée d’une spécialité, le CFD comprend, outre son responsable, au moins quatre enseignants chercheurs de rang magistral dans la filière.

