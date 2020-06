Chefs d'entreprise algériens et allemands se concertent

L’Algérie n’échappe pas à ce tsunami, à la fois sanitaire et économique, et subit de plein fouet les terribles répercussions de l'épidémie, dont une baisse drastique de sa principale ressource de financement et de fonctionnement, en l’occurrence le pétrole.

A cet effet, les chefs d'entreprise algériens et allemands ont décidé de prendre les choses en main, de se réunir, de discuter et de réfléchir à travers une conférence-débat, organisée jeudi dernier et diffusée sur les réseaux sociaux (Youtube, Linkedin et Facebook), avec la participation de journalistes spécialisés. Il était question, selon un communiqué de presse des organisateurs, de proposer des solutions «concrètes» et discuter des voies et moyens de bâtir une Algérie nouvelle. «Unique en son genre», la rencontre en question a regroupé la ‘’success-story’’ qu’est l’Allemagne avec ses chefs d’entreprise et ses experts pour discuter avec les chefs d’entreprise algériens des «solutions à adopter pour avancer».

La conférence a regroupé pour la partie allemande de nombreux experts, spécialistes, chefs d’entreprise allemands, avocats d’affaires, à l’instar de Zine Artebas, Martin Schramm, Hakim Ait Ammar et le Docteur Selmi Elyazid et Ahmed Miliani-Chachou. Côté algérien, des noms connus sur la scène économique ont pris part à cette rencontre dont on peut citer Sami Agli, président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Nacira Haddad, experte en Audit, Samia Lagha, cadre dirigeant dans une multinationale, Chamseddine Bezitouni, président de ‘’Jil Fce’’, en sus de nombreux chefs d’entreprise.

R. E