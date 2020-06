La Tunisie se dote d'un conseil d'affaires international

C'est le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray qui a procédé à l'inauguration, samedi, de ce Conseil d'affaires, en présence du président du Conseil d'affaires tuniso-africain et des membres de son bureau, ainsi que des représentants du secteur privé, des acteurs économiques et des hommes d'affaires, a précisé la même source. Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Erraya a salué les efforts entrepris par le Conseil d'affaires tuniso-africain depuis sa création en 2015, dans le but de renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et les pays subsahariens et développer l'exportation tunisienne vers ces pays. Le ministre tunisien des AE a souligné que le Conseil d'affaires à dimension internationale sera chargé de mener des contacts avec les investisseurs, les hommes d'affaires et les grandes entreprises dans différents pays. Ce Conseil devra également élargir la marge d'activité économique des entreprises tunisiennes, notamment les entreprises exportatrices, et d'attirer les investissements directs étrangers, a-t-il ajouté. Le chef de la diplomatie tunisienne a fait savoir à la même occasion que le Conseil d'affaires sera appelé à coordonner ses actions avec les différents conseils d'affaires tunisiens, les chambres de commerce et les structures gouvernementales d'appui, dans le cadre d'une vision commune permettant de promouvoir l'exportation.