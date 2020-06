Transport par canalisations des hydrocarbures de Sonatrach à Bejaia : Hakkar inspecte la zone industrielle

Accompagné d'une délégation, le P-DG de Sonatrach a tenu une réunion avec les cadres de la zone industrielle des activités de transport par canalisations de Béjaia et échangé sur les questions liées à cette infrastructure vitale, et ce, dans le cadre de la consécration de la culture de la communication continue, lit-on dans ce communiqué publié sur la page Facebook du Groupe. La délégation a visité également la salle de contrôle du terminal OB1 et la bouée de chargement SPM du port pétrolier de Bejaia, permettant le chargement de grands pétroliers sans l'accès au port. Visitant la direction régionale des oeuvres sociales, M. Hakkar ainsi que le secrétaire général du Syndicat national de Sonatrach ont insisté sur «l'importance des ressources humaines dans l'activation de la nouvelle vision adoptée par le Groupe», indique la même source. Lors de cette visite, M. Hakkar a salué les efforts déployés par les agents de la santé de la direction des œuvres sociales pour la préservation de la santé des travailleurs, en cette conjoncture sanitaire difficile marquée par la propagation de la pandémie de la Covid-19.