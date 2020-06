Infraction aux mesures de prévention sanitaires à Mascara : 125 décisions de fermeture de locaux

Les services de police de la wilaya de Mascara ont mis en œuvre lors de la semaine dernière 125 décisions de fermeture de locaux commerciaux en infraction aux mesures préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris dimanche de la cellule d’information de la sûreté de wilaya. Les infractions commises par les commerçants sont liées aux règles d’hygiène, le port du masque, la non désinfection des magasins, le non-respect des mesures de distanciation et le non affichage des gestes barrières dans les espaces publics attirant la grande foule.

Les services de la police organisent des campagnes de sensibilisation des citoyens, des commerçants et des automobilistes sur le respect des mesures préventives prises contre la propagation du Covid-19.