Constantine : Les autorités misent sur une prise de conscience citoyenne

La hausse des cas de contamination au Coronavirus continue de susciter les plus vives inquiétudes au sein de la population constantinoise. Samedi, ce sont encore 13 personnes qui sont venues s’ajouter à la liste des malades, en portant le nombre à 557 cas confirmés par test nasopharyngé (PCR).

Cela n’est pas sans impact sur la prise en charge au niveau des trois centres de référence Covid-19 qui ne sont pas loin de la saturation.

165 guérisons sont signalées à l’EHS Didouche-Mourad en fin de semaine, sur un ensemble de 230 cas pris en charge depuis avril dernier. Le personnel médical et paramédical mobilisé depuis des mois commence à montrer des signes de fatigue car les différents services reçoivent en consultation une quarantaine de patients en moyenne par jour.

Le directeur de la santé, Mohamed Adil Daâs, a déclaré «Les citoyens doivent prendre conscience que cette maladie n’a, pour l’instant, ni vaccin ni traitement. Il y a certes un protocole thérapeutique à suivre. Même si la situation est maîtrisée, elle n’en est pas moins préoccupante au vu du nombre des consultations effectuées dans les trois centres Covid-19. Si cela continue, les capacités d’accueil de nos services risquent d’arriver rapidement à saturation, d’autant plus qu’il ne faut pas perdre de vue les malades chroniques comme les cardiaques et les cancéreux, qui ont également besoin de lits.»

La contamination n’épargne personne, quel que soit l’âge, le sexe et le statut social, c’est pour cela qu’il faut vraiment faire preuve de civisme et de sens de la responsabilité, dit-il.

Revenant sur la réunion tenue au siège de la wilaya en présence de représentants du mouvement associatif, le DSP a salué l’initiative dans la mesure où celle-ci a permis d’expliquer la réalité à la population.

«Le wali nous a donné l’occasion de fournir des éclaircissements aux citoyens afin de les sensibiliser sur la complexité de la situation sanitaire et sur le rôle important qu’ils ont à jouer, aux côtés du corps médical, pour endiguer la maladie. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés chez eux depuis trois mois, qui ont sacrifié leur vie familiale, et nos concitoyens doivent comprendre qu’il suffit, à leur niveau, d’adopter certains comportements pour que les choses s’améliorent», a-t-il affirmé.

Il ajoute «Selon les dernières données en notre possession, le virus se propage au sein des foyers familiaux par l’intermédiaire des enfants, et avec le retour progressif au travail, les contaminations ont repris. Tout le monde est tenu de respecter les mesures de distanciation sociale, et surtout de se dire qu’il faut s’habituer à vivre avec la Covid-19, car la pandémie peut encore durer.» Il convient de rappeler qu’avec la recrudescence des cas confirmés, le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, a annoncé la mise à la disposition du personnel médical de 85 lits supplémentaires au niveau de l’Institut national de formation supérieure paramédicale à la cité DNC (Aïn El Bey), et ce afin de faire baisser la charge sur les trois établissements susmentionnés.

