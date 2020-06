Trafic d'antiquités du Moyen-Orient en France : Un expert en archéologie et son mari inculpés

Un expert français en archéologie, réputé, et son mari ont été inculpés vendredi à Paris dans une vaste enquête sur un trafic d'antiquités pillées dans des pays au Proche et Moyen-Orient à la faveur de troubles politiques, a appris l’AFP de sources concordantes.

Christophe Kunicki, expert en archéologie méditerranéenne, et Richard Semper sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de 10 ans d'emprisonnement, de blanchiment en bande organisée et de faux et usage de faux, selon une source judiciaire et une source proche du dossier. Ils n'ont pas été incarcérés et ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Les deux hommes avaient été arrêtés et placés en garde à vue avec trois autres suspects lundi et mardi derniers, lors d'un coup de filet retentissant dans le milieu feutré du marché de l'art et des antiquaires parisiens.

Les trois autres suspects - le président de la maison Pierre-Bergé & Associés, une ancienne conservatrice du Louvre et un célèbre galeriste parisien de la rive gauche - ont été remis en liberté sans être présentés au juge d'instruction Jean-Michel Gentil, chargé de cette enquête confiée à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels.

Ces deux figures respectées du monde des antiquités dans la capitale française sont soupçonnées d'avoir «blanchi» des objets archéologiques pillés dans plusieurs pays en proie à l'instabilité depuis le début des années 2010 : Egypte principalement mais aussi Libye, Yémen et Syrie. Selon des sources proches du dossier, ce trafic aurait concerné des centaines de pièces et porterait sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Les agents de l'OCBC cherchent à vérifier si ces personnalités ayant «pignon sur rue» ont pu maquiller, avec l'aide d'intermédiaires sur place, l'origine et l'histoire de ces œuvres pour les revendre ensuite légalement à des particuliers mais aussi à de grandes institutions culturelles comme Le Louvre Abou Dhabi ou le «Met» de New-York.