Zahir Battache, spécialiste en droit social : Le télétravail permet un gain de compétitivité

El Moudjahid : Le télétravail a modifié le mode de fonctionnement de l'entreprise, comment se décline cette réalité en Algérie ?

Zahir Battache: Appelé également travail à distance, le télétravail désigne toute forme d'organisation d'activité dans laquelle il aurait pu être exécuté par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant principalement les TIC. Ces locaux peuvent être le domicile du salarié, comme il peut être dans un autre lieu à définir par les parties pour définir et encadrer cette forme atypique d’organisation du travail. De l’autre côté, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, le télétravail permet un énorme gain de compétitivité.

Il y a aussi la baisse considérable de l’absentéisme et la productivité augmente en sus de la possibilité de réaliser des économies en surface immobilière des locaux et ce, même en temps de paix sociale dans l’entreprise.

On évoque aussi les difficultés économiques et d’approvisionnement, les situations de transformation, de restructuration ou de modernisation de l’entreprise. Il y a aussi les baisses temporaires de l’activité et d’autres motifs en raison de circonstances de caractère exceptionnel (pandémies, sinistres ou intempéries). A ceci s'ajoutent les situations de chômage partiel, de déclenchement du volet social dans le cadre des dispositifs de compression des effectifs pour raisons économiques qui peuvent aussi contraindre l’entreprise à y faire recours.

Nous vivons les changements au quotidien et à chaque instant à l’instar de beaucoup d’autres pays. L’administration du travail en l’occurrence le ministère chargé du travail avec tous ses dénombrements ont un rôle non seulement normatif mais surtout anticipatif. Pourquoi attendre 2020 pour parler du télétravail ? Doit-on attendre 2050 pour parler de la digitalisation des relations de travail ? Tout chamboulement qui intervient ne peut survenir dans la douceur.



Est-ce que les relations professionnelles sont codifiées pour permettre le travail à distance ?

La législation du travail à l’instar d’autres législations concernant les autres domaines d’activité n’ont rien à envier à celles qui existent ailleurs. Si dans l’application nous accusons beaucoup de retard, néanmoins sur le plan conceptuel nous sommes les champions. La législation du travail est fondée notamment sur le principe de négociation et le législateur a volontairement laissé les parties dans la relation de travail de édicter les meilleurs voies et moyens pour les établir voire les sécuriser ces relations.

Tout est soumis à négociation et le législateur n’est intervenu que pour fixer les minimums et les plafonds légaux pour lutter contre toute forme d’abus, d’usurpation, de transgression qui pourraient naitre au cours de l’exécution des relations professionnelles. Il n’est pas nécessaire que le législateur aborde telle ou telle question pour dire sa faisabilité, prouver son existence ou la consacrer. Il suffit de ne pas l’interdire pour qu'elle ait le droit d’exister ou d’être établie à la convenance des parties contractuelles dans un respect mutuel et c’est ainsi le cas pour la question du télétravail. La législation nationale et les conventions de l’OIT laissent beaucoup de marges pour l’établissement de forme atypique de travail que ni le législateur, ni les pouvoirs publics, ni même les employeurs et les partenaires sociaux ne peuvent en limiter les formes.



Quelles sont les modalités de mise en place pour le télétravail ? De quelle protection le télétravailleur bénéficie-t-il ?

C’est à travers le cadre législatif et règlementaire que cette question doit être abordée et c’est ce que notre agence d’accompagnement des entreprises cherche à mettre en évidence dans une nouvelle dynamique inédite pour mieux protéger les employés et les employeurs.

Il suffit d'instaurer les conditions et modalités de la mise en œuvre du télétravail par la détermination de l’engagement des parties à la relation de travail.

Il y a aussi la détermination de la période d’adaptation et la réversibilité dans ses deux variantes lorsque ce mode de travail est incorporé par l'entreprise ou bien à la demande du salarié. A ceci s'ajoutent les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation surtout de la charge de travail, la détermination des plages horaires de disponibilité obligatoire, la mise en conformité et l’aménagement des locaux, les équipements de travail et enfin, la rémunération, les droits individuels et collectifs, en découlant.

Notre agence dans son accompagnement aux entreprises propose, selon la législation, un pack travail à distance englobant un accord collectif, une charte d’organisation et un contrat et avenant au contrat de télétravail clé en main pour épargner à cette entreprise de s’engouffrer dans la dialectique de l’existence de l’encrage consacrant cette forme de télétravail et de lui permettre d’avancer tout en consacrant sereinement cette nouvelle organisation des relations de travail.



Votre cabinet de conseils est spécialisé dans l’accompagnement des entreprises, quelle serait selon vous la meilleure manière de remédier aux insuffisances dont l’entreprise souffre particulièrement en ces temps de crise ?

Notre cabinet Pro-Cible se veut une place privilégiée dans ce contexte un peu particulier que traverse notre pays. Une place qui se veut elle aussi novatrice, créatrice d’opportunité, d’épanouissement et de solutions adaptées pour ces milliers d’entreprises notamment celles qui sont au bord du précipice. Pro-Cible intervient dans des domaines très variés et sur différentes thématiques auprès de différents publics : employeurs et chefs d'entreprise, directions en appui et amélioration des services RH, communication et de l'organisation générale, services juridiques, départements sécurité et santé au travail, organisations syndicales et professionnelles et salariés. Nous comprenons que sans tous ces acteurs réunis, le monde de l’entreprise ne peut prétendre à des avancées. Dès le début de notre projet, nous avons compris que le meilleur accompagnement pour l’entreprise est l’accompagnement juridique personnalisé pour toutes les problématiques liées au droit social. Notre intervention permet de faire usage des règles applicables avec une approche concrète et adaptée aux objectifs. Notre agence, par des conseils réactifs et éclairés, oriente sur l’ensemble des règles qui régissent les relations sociales au sein de l’entreprise, également pour éviter d’éventuels contentieux et permettre d’avancer dans un climat de confiance et sécurisé. Nous aidons également à prendre les meilleures décisions concernant la gestion sociale dans l’entreprise notamment dans cet environnement légal, complexe et spécifique par la valorisation du capital humain, véritable richesse, avec une approche pragmatique s’inscrivant au cœur des enjeux socioéconomiques et juridiques de l’entreprise. Pro-Cible a lancé des appels auprès des pouvoirs publics en l’occurrence les ministères en charge du travail, de l’économie et des start up pour leur faire part de nouvelles idées novatrices en la matière.

