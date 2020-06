Oran : Concours régional pour la médaille de «L'été littéraire»

Le club littéraire «Athar El Abirine» d'Oran a lancé un concours littéraire régional pour la médaille de «L'été littéraire», a-t-on appris samedi des organisateurs. Le concours, qui a débuté jeudi dernier sous le slogan : «Ecriture au temps de la mort», est consacré au meilleur texte, meilleure nouvelle et meilleure poésie dans les langues arabe et française. La participation est ouverte à toutes les tranches d'âge, a indiqué le président du club. Organisée sous le patronage de la direction de la Culture d'Oran, la manifestation est destinée aux acteurs des domaines littéraires des wilayas d'Oran, Mostaganem, Relizane, Mascara, Saida, Sidi Bel-Abbès, Ain Temouchent et de Tlemcen, a fait savoir l'écrivain, Rouane Ali Cherif.

La date limite de remise des textes est fixée au 20 octobre prochain, a-t-il indiqué, soulignant que l'évaluation des œuvres créatives du concours sera supervisée par un jury composé d'un groupe d'écrivains spécialisés dans les domaines mentionnés.

Les lauréats du concours seront récompensés par des diplômes et des prix d'encouragement lors de la célébration du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération au siège de la maison de la culture «Zeddour brahim Belkacem» d'Oran.