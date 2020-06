USA : Décès du célèbre graphiste, Milton Glaser

Le graphiste américain, Milton Glaser, connu pour son logo prisé des touristes de la capitale financière américaine

«I love New York», est mort vendredi dernier, à l'âge de 91 ans, a annoncé sa femme, Shirley Glaser. Né le 26 juin 1929 dans le Bronx, Glaser était connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner l'identité visuelle de la culture populaire américaine des années 1960 et 1970. Outre son logo «I love you NY», connu de tous les visiteurs de la capitale financière américaine, Glaser avait marqué les esprits par son poster promotionnel du best-of de Bob Dylan représentant le profil du chanteur. Plus récemment, il avait notamment croqué le poster de la dernière saison de la série à succès «Mad Men». «I love New York était le logo parfait à l'époque et le reste aujourd'hui», a réagi le gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, qui déplore la perte d'un designer «brillant». Cofondateur du studio Push Pin et du New York Magazine, Glaser avait créé le logo «I love NY» dans les années 1970 à la demande de la ville. Il avait reçu la Médaille nationale des arts en 2009, des mains de Barack Obama, devenant le premier graphiste à recevoir la plus haute distinction accordée par le gouvernement américain aux artistes. Ses œuvres ont été exposées dans les plus grands musées d'arts modernes.